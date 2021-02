Realizzazione rete antincendio. Divieto transito in calle Eremite fino al 26 febbraio

Realizzazione rete antincendio: prorogato fino al 26 febbraio il divieto di transito pedonale in calle Eremite

La Direzione Lavori pubblici del Comune di Venezia rende noto con un’ordinanza che da sabato 20 a venerdì 26 febbraio continueranno a essere in vigore le modifiche alla viabilità in calle Eremite, in immissione con Fondamenta de la Toletta, indicativamente tra i civici 1309 e 1310 di Dorsoduro.

La proroga dell’ordinanza, che aveva istituito il divieto a partire dallo scorso 9 febbraio, si rende necessaria per consentire i lavori di realizzazione della rete antincendio di Venezia.

Nell’area dei lavori sarà istituito il divieto di transito pedonale dalle ore 7 alle 22. Sarà sempre e comunque garantito l’accesso alle unità edilizie del tratto viabile interessato dall’intervento, anche attraverso percorso alternativo.

