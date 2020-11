Prima notte di coprifuoco. Due ragazzi sanzionati a Mestre

Si aggiravano per le strade di Carpenedo alle 2:00 di notte del 7 novembre, la prima di coprifuoco.

La volante della Questura di Venezia nell’ambito dell’ordinario controllo del territorio ha così intravisto due sagome camminare per le vie deserte della città.

Ma, alla vista dei poliziotti, i ragazzi, uno da poco maggiorenne ed uno ancora minorenne, hanno tentato la fuga a bordo di un’auto in sosta che, nel tentativo di effrazione, è stata danneggiata dagli stessi.

