Piancavallo: domenica torna la Panoramica delle Malghe

Una sfida di trail running organizzata dall’Atletica Aviano, alla terza edizione a Piancavallo il 23 luglio. Cinque percorsi, da 46 a 5 km, offriranno panorami mozzafiato sulla pianura, un’esperienza emozionante in un contesto naturale suggestivo.

Conto alla rovescia per la terza edizione della Panoramica delle Malghe: trail running spettacolare in arrivo a Piancavallo domenica 23 luglio.

L’Atletica Aviano sta organizzando l’evento, che vedrà cinque percorsi diversi con lunghezze di 46, 30, 21, 10 e 5 km. Il tracciato da 46 km, una sorta di maratona del cielo, assegnerà i titoli regionali Fidal assoluti e master del Friuli Venezia Giulia di trail lungo. I percorsi più corti, insieme al tracciato da 5 km, includeranno prove a carattere ludico-motorio, aperte a tutti, compreso il nordic walking.

I percorsi, con partenza e arrivo nell’area sportiva Roncjade a Piancavallo, offriranno panorami mozzafiato sulla pianura e si svilupperanno tra strade sterrate e sentieri battuti. La difficoltà tecnica è contenuta, rendendo la Panoramica delle Malghe una scelta ideale per l’allenamento in vista di una maratona autunnale.

Un elemento particolarmente suggestivo sarà l’attraversamento (per i tre percorsi più lunghi) della caratteristica piantagione di Arnica Montana. I partecipanti toccheranno luoghi iconici come Casera Capovilla, Pian delle More, Casera Caseratte e Casera del Medico, prima di raggiungere la piantagione di Arnica. Poi, passando accanto a Casera Collalt, completeranno un anello tipico di Piancavallo.

Le partenze dei vari percorsi avverranno in orari diversi: alle 8 per il tracciato da 46 km, alle 8.45 per il tracciato da 30 km, alle 9.15 per il tracciato da 21 km e alle 9.30 per i percorsi da 10 e 5 km. Con oltre 300 iscritti e possibilità di adesione anche sabato pomeriggio e domenica mattina presso l’area sportiva Roncjade, l’evento promette di essere un successo.

L’Atletica Aviano ha già dimostrato la sua abilità organizzativa con la recente 10 miglia internazionale Aviano-Piancavallo tre settimane fa. Questo nuovo evento è pronto a emozionare i partecipanti in un contesto naturale particolarmente suggestivo.