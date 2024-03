Oscar 2024 tutti i vincitori, dal trionfo annunciato di Oppenheimer a Povere Creature

La 96° edizione dei premi Oscar 2024 proclama i vincitori dopo una cerimonia glamour e attesissima.

Ma ecco i risultati con i relativi premi assegnati:

Miglior Film – Oppenheimher

Miglior regia – Christopher Nolan (Oppenheimer)

Miglior attore protagonista – Cillian Murphy (Oppenheimer)

Miglior attore non protagonista – Robert Downey Jr (Oppenheimer)

Miglior attrice protagonista – Emma Stone (Povere Creature)

Migior attrice non protagonista – Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Miglior sceneggiatura originale – Anatomia di una Caduta

Miglior sceneggiatura non originale – American Fiction

Miglior film Internazionale – La Zona di Interesse

Miglior film d’animazione – Il Ragazzo e l’airone

Miglior montaggio – Oppenheimer

Miglior scenografia – Povere Creature

Miglior fotografia – Oppenheimer

Migliori costumi – Povere Creature

Miglior make up – Povere Creature

Migliori effetti visivi – Godzilla Minus One

Miglior sonoro – La Zona di Interesse

Miglior colonna sonora – Oppenheimer

Miglior canzone originale – What Was I made For? (Barbie)

Miglior documentario – 20 days in Mariupol

Miglior cortometraggio documentario – The Last Repair Shop

Miglio corto live action – The wonderful Story of Henry Sugar

Miglior cortometraggio d’animazione – War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Prima fila di Mauro Lama

Photo credi by Oscars.org

