Oculus, sette nuovi sgomberi e messe in sicurezza

Nel mese di maggio, il Comando Polizia Locale ha provveduto ad effettuare sette interventi di sgombero nel territorio comunale di Venezia.

VENEZIA – Due operazioni di sgombero sono avvenute in abitazioni di proprietà dell’Ater, in via del Bosco 43 e in via Altobello 67. Nel corso di sopralluoghi in diversi appartamenti, gli agenti della Polizia Locale hanno sorpreso due soggetti non autorizzati, uno di nazionalità tunisina e l’altro di nazionalità libica, che occupavano abusivamente le abitazioni.

Sono stati effettuati tre interventi su aree verdi, oggetto di intrusioni da parte di soggetti non autorizzati, situate in Via Fratelli Bandiera 27 e Via Corridoni, nonché in Via Spalti 35, dove le rispettive proprietà hanno ripristinato le recinzioni danneggiate, estirpato l’erba incolta e rimosso i rifiuti.

Un’altra operazione è stata effettuata a Villa Ceresa sita in via Mazzini 22, dove, a seguito di un atto vandalico ad opera di ignoti, sono stati chiusi gli accessi divelti. L’ultimo intervento si è svolto in Via dell’Elettricità 14 presso dei capannoni in stato di abbandono, dove insieme alla proprietà si è provveduto a bonificare tutti gli edifici e a chiudere gli accessi che risultavano divelti.

