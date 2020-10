Nuovo dpcm, grossi problemi per molti piccoli locali. Alle 18 dovranno chiudere

I molti, moltissimi che hanno tirato un sospiro si sollievo all’uscita del dpcm di ieri pensando che poi non era cosi male come si pensava, non hanno riflettuto su quanti commercianti vengono colpiti da queste norme.

Basta pensare a tutti quei locali che da questa sera dovranno chiudere alle 18. Sono tutti quelli senza plateatico, tutti quelli che servono solo al banco.

Potranno lavorare solo fino alle 18 e poi chiusura. Pochi gli incassi e di aiuti dallo stato per ora solo vaghe promesse.

Tra i colpiti molti i bacari storici di Treviso e di Venezia, cicchetterie con un buon bicchiere di vino che rientrano nella tradizione dei veneti.

Naturalmente per il nostro governo è li che si diffonde il virus, colpa gli assembramenti, ma nessun problema di diffusione sui mezzi pubblici costantemente affollati nelle ore di punta, li il Covid non da problemi, non da contagio.

