nonsolocompitiestate: Fondazione di Venezia per i ragazzi fra gli 11 e i 14 anni

Prende il via il 30 agosto negli spazi di LabRialto, in Sestiere San Marco, la settimana pilota del progetto della Fondazione di Venezia #nonsolocompiti, dedicato ai ragazzi fra gli 11 e i 14 anni. Iscrizioni entro il 20 agosto per partecipare alle attività organizzate dalla Cooperativa SUMO.

Uno spazio in cui ritrovare il valore dello stare insieme, riempiendo il tempo con attività utili e divertenti insieme. È il senso di #nonsolocompiti, il nuovo progetto ideato e promosso dalla Fondazione di Venezia che pone al centro dell’attenzione i ragazzi fra gli 11 e i 14 anni.

I preadolescenti e le loro famiglie sono i protagonisti di questo intervento che vede coinvolta una rete di partner sull’intero territorio metropolitano con l’obiettivo di creare spazi educativi diffusi in cui integrare attività ludiche e didattiche.

Prologo alla fase operativa del progetto – che si svilupperà in forma organica a partire da ottobre parallelamente alle attività scolastiche – sarà #nonsolocompitiestate, la settimana “pilota” in programma dal 30 agosto al 3 settembre nello spazio LabRialto in sestiere San Marco, nel Centro Storico di Venezia, affidato dal Comune, fra i partner del progetto, alla Società Cooperativa Sociale SUMO per lo sviluppo di iniziative dedicate ai giovanissimi.

In LabRialto i ragazzi fra gli 11 e i 14 anni che si iscriveranno all’iniziativa avranno la possibilità, tutte le mattine dalle 9.00 alle 12.00, di dedicarsi ad attività ludiche, ricreative e formative in cui sviluppare in particolare il senso della condivisione e lo spirito di gruppo. Un’opportunità offerta gratuitamente ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado per dedicarsi alla creatività e alla socialità con i loro coetanei, con il supporto di una figura educativa di riferimento che sarà di aiuto ai ragazzi anche per completare lo svolgimento dei compiti assegnati per le vacanze.

Per partecipare alla settimana pilota organizzata dalla Cooperativa SUMO è necessario che i genitori procedano entro il 20 agosto alla pre-iscrizione, inviando un’email all’indirizzo [email protected], indicando nome, cognome, classe e scuola frequentate dal proprio figlio o dalla propria figlia.

La cooperativa SUMO risponderà inviando il modulo di iscrizione e le informazioni di dettaglio. Dodici in tutto i posti disponibili, in osservanza delle misure anti-covid. Le richieste verranno accettate seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle email di conferma dell’iscrizione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Durante la settimana pilota i ragazzi verranno coinvolti nella realizzazione di un’opera artistica collettiva in cui sintetizzare per immagini i valori della condivisione, della socialità e della solidarietà, ma anche nella costruzione di una mini campagna promozionale del progetto, indirizzata a tutte le scuole secondarie di primo grado del territorio e ai loro studenti, con il duplice obiettivo di far sperimentare ai partecipanti tecniche espressive e linguaggi comunicativi differenti e di vivere una divertente esperienza di team working e di peer education.