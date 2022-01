Mogliano. Secondo Bando TARI a favore delle attività economiche

Già nel 2021, a seguito degli stanziamenti statali e delle importanti integrazioni da parte del Comune di

Mogliano Veneto per 80mila euro, è stata finanziata un’importante agevolazione sulla tassa dei rifiuti

rivolta a tutte le attività economiche del territorio, per un importo totale di ben 400mila euro.

Per continuare a sostenere gli operatori economici, in questi giorni è stato indetto un ulteriore bando per

l’ottenimento della riduzione della TARI.

Dal 20 gennaio 2022 fino al 18 febbraio 2022 è possibile presentare nuovamente le domande per ottenere

la riduzione della TARI per l’anno 2021 a favore delle attività produttive escluse dal precedente Bando.

Le riduzioni possono arrivare fino al 50% per le attività economiche che a causa della pandemia abbiano

avuto una comprovata riduzione del fatturato 2021 rispetto al 2020, almeno pari al 20%. Queste e tutte le

altre puntuali informazioni si possono consultare nel sito internet del Comune di Mogliano Veneto.

Per accedere al portale di presentazione della domanda online basta collegarsi al sito di Veritas.

“Le attività produttive sono il tessuto economico-sociale del nostro Comune e vanno preservate e

agevolate affinché superino il momento più difficile dell’epoca moderna”, interviene il Vicesindaco con

delega alle Attività Produttive Giorgio Copparoni. “Accogliamo con soddisfazione i nuovi bandi per venire

incontro alle necessità degli operatori economici affinché possano il prima possibile uscire dal periodo di

crisi causata dal Covid”.