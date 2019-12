Mogliano Rugby: sabato riparte il Peroni Top 12

MOGLIANO – Sabato pomeriggio si inizia nuovamente a fare sul serio, riparte il Peroni Top12 e Mogliano deve fare i conti con un’altra squadra in vetta alla Classifica. Smaltita la soddisfazione della vittoria contro il Petrarca, la testa e rivolta alla sfida casalinga contro il Valorugby Emilia, squadra di spessore che in queste prime giornate ha dimostrato di poter ambire a traguardi importanti. Queste le parole alla vigilia della partita da parte del capo allenatore Salvatore Costanzo che raccomanda a tutti la giusta concentrazione: “Sabato arriva il Valorugby, squadra molto forte e ricca di individualità importanti”, sia negli avanti che nei trequarti. Squadra che fa della mischia e dei drive, così come dell’imprevedibilità nel gioco aperto, i propri punti di forza. Sicuramente sarà dura affontarli, una battaglia, non sono li davanti insieme a Calvisano e Rovigo per puro caso. Abbiamo avuto tre settimane per preparare la partita, ma le hanno avute anche loro, pertanto arriveranno preparati e noi siamo consapevoli che per fare una buona prova dovremmo essere ancora più precisi di quanto lo siamo stati contro Padova.” contenuto pubblicitario

Questa la probabile formazione che sabato 21 dicembre, alle ore 14:00, scenderà in campo presso gli impianti di Via Colelli, a Mogliano Veneto (Diretta streaming sulla pagina facebook della Federazione e su quella del Mogliano Rugby 1969): Abanga; Dal Zilio, Scagnolari, Pratichetti, Guarducci (Cap.); Ormson, Crosato; Tuilagi, Baldino, Finotto; Delorenzi, Caila; Michelini, Ferraro, Michielotto a disp: Bonanni, Betti, Ceccato, Favretto, Bocchi, Gubana, Da Re, Cerioni L’incontro sarà diretto dal Sig. Tomò (Roma), con la collaborazione dei giudici di linea Boraso (Rovigo) e Munarini (Parma). Quarto uomo: Brescacin (Treviso) In mattinata, nell’attesa del fischio d’inizio, la Società biancoblù ha organizzato un incontro conviviale con tutti gli Sponsor che sostengono il Mogliano Rugby 1969. L’occasione sarà gradita per comunicare ai partner novità e aggiornamenti sui vari progetti, anche organizzativi, che il Club sta sviluppando, ma sarà soprattutto l’opportunità perfetta per scambiare reciprocamente gli auguri di Natale e di un felice anno nuovo. Vi aspettiamo al “Quaggia”, ricordando che sono ancora disponibili pochi posti nel pullman organizzato per la trasferta di domenica 29 dicembre a Calvisano. Per aderire telefonate al numero 3285792290, oppure inviate una mail a [email protected]