Meteo. Temporali sulle Dolomiti e allerta gialla per bacino Alto Piave

A partire da oggi pomeriggio nell’area dolomitica sono previsti possibili rovesci occasionali, piovaschi o temporali. Domani, domenica 22 agosto, ma anche lunedì questi fenomeni potranno intensificarsi, con probabilità contenuta di fenomeni locali intensi.

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, in considerazione

delle previsioni meteorologiche, ha dichiarato lo stato di attenzione per rischio temporali forti (allerta gialla) solamente per il bacino dell’Alto Piave, nella provincia di Belluno. Inoltre, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica per i disagi che potrebbero verificarsi nel sistema di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore.

Si segnala, inoltre, la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nella zona di allertamento di Vene-A (bacino Alto Piave).