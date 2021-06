L’Unesco contro la bretella ferroviaria Mestre – Aeroporto Marco Polo. Speranzon:

“Infrastruttura fondamentale. Vogliono fermare lo sviluppo di Venezia?”

“Non credo che bloccare lo sviluppo e l’economia di Venezia, colpendo prima il turismo e ora le

infrastrutture, sia la scelta migliore per preservare la città come patrimonio dell’umanità. Da anni

ci battiamo contro il concetto di “Venezia città-museo” e ora l’Unesco condanna i progetti

fondamentali per mantenere e far crescere l’economia, e quindi per mantenere sul territorio i

residenti? Io non ci sto”: il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Raffaele Speranzon,

commenta così l’ennesimo punto critico rilevato nel rapporto Unesco su Venezia, riguardante la

bretella ferroviaria da realizzare tra la stazione di Mestre e l’aeroporto Marco Polo.

“La bretella è essenziale per lo sviluppo dell’aeroporto come polo per il Nord Est ed è un’ottima

soluzione per integrare diversi sistemi di trasporto, alleggerendo il territorio dal traffico

automobilistico”, evidenzia Speranzon. “Il comitato regionale di valutazione di impatto ambientale

ha già dato lo scorso novembre l’ok al progetto, con alcune prescrizioni – che non ho dubbi

saranno rispettate – che prevedono per esempio anche l’implementazione della rete

ciclopedonale; non va poi dimenticato che poche settimane fa è stata inaugurata la tratta

ferroviaria elettrificata da Venezia a Belluno, che mette in collegamento diretto la laguna con un

altro patrimonio Unesco come le Dolomiti, e si andrebbe così anche a efficientare la rete di

collegamento veneta. Si lavora quindi per una nuova mobilità, più sostenibile, e servono

investimenti e opere. Il gruppo di Fratelli d’Italia in Regione chiederà quindi alla Giunta Regionale,

che già a febbraio si era espressa favorevolmente sul progetto, di continuare a sostenere la

realizzazione della bretella ferroviaria. Il fondamentalismo ambientalista non può bloccare

aprioristicamente lo sviluppo infrastrutturale ed economico di una città internazionale come

Venezia che – voglio ricordare – esisterebbe anche senza l’Unesco”

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti