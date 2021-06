L’assessore Mar alla tappa odierna della Su e Zo Detour. “Un’iniziativa per scoprire angoli remoti della città” L’assessore alla Promozione del territorio, Paola Mar, ha portato i saluti dell’Amministrazione comunale questa mattina, 20 giugno, ai partecipanti della Su e Zo Detour, l’iniziativa promossa dall’associazione TGS Eurogroup, in collaborazione con la Cooperativa Guide Turistiche Autorizzate di Venezia. Non un’unica passeggiata di solidarietà, ma tanti percorsi differenti alla scoperta della città e della sua storia in attesa della tradizionale Sue Zo per i Ponti di Venezia rinviata al prossimo anno, causa pandemia. “L’obiettivo dell’iniziativa – spiega Igino Zanandrea, direttore TGS Eurogroup – è far conoscere la Venezia più genuina e originale in occasione delle celebrazioni per i 1600 anni della città”. Questa mattina i circa 20 partecipanti si sono ritrovati nel piazzale della stazione ferroviaria di Santa Lucia per intraprendere i due itinerari proposti: Detour a San Polo: “La nascita di Venezia tra mito e leggenda”; Detour a Castello: “L’Arsenal de’ veneziani e la potenza della Serenissima sui mari”. “E’ una manifestazione importante, che ho sempre seguito – ha spiegato l’assessore Mar – perché fa sì che in compagnia si possano conoscere angoli remoti della città. L’Amministrazione comunale continuerà a dare la propria collaborazione, tanto da aver inserito le passeggiate di quest’anno nel calendario delle iniziative per i 1600 anni di Venezia. E’ un approccio diverso alla città, che vogliamo promuovere, perché consente di fruire di luoghi e monumenti secondo diverse sfaccettature”. Le visite guidate continueranno fino al mese di novembre con cadenza mensile. Per prenotazioni e informazioni è possibile consultare il sito web ufficiale della Su e Zo per i Ponti, alla sezione dedicata https://www.suezo.it/detour. E’ attivo il modulo di prenotazione. I posti a disposizione sono limitati a piccoli gruppi, nel rispetto delle misure di prevenzione epidemiologica, e saranno pertanto assegnati secondo l’ordine di arrivo delle prenotazioni e fino ad esaurimento delle disponibilità. Domenica 25 Luglio 2021 Detour a SANTA CROCE: “Palazzi e nobiltà a Venezia”

Detour a CANNAREGIO: “Mercanti e foresti a Venezia” Domenica 22 Agosto 2021 Detour a DORSODURO: “Le donne a Venezia: storie di arti e mestieri”

Detour a SAN MARCO: “La commedia e la musica: teatri perduti e ritrovati” Domenica 19 Settembre 2021 Detour a SAN POLO: “La nascita di Venezia tra mito e leggenda”

Detour a CASTELLO: “La nascita del Patriarcato e il dialogotra le religioni a Venezia” Domenica 17 Ottobre 2021 Detour a SANTA CROCE: “Palazzi e nobiltà a Venezia”

Detour a CANNAREGIO: “Ordini religiosi e antichi conventi” Domenica 21 Novembre 2021 Detour a DORSODURO: “Dorsoduro Museum Mile”

Detour SU E ZO PER I PONTI seconda parte