L’artista veneziana Anna Moro-Lin dona 20 opere al Comune di Venezia. Saranno consegnate alla Fondazione Musei Civici

E’ stata formalizzata questa mattina, a Ca’ Farsetti, la sottoscrizione dell’atto pubblico di donazione al Comune di Venezia di 20 opere dall’artista Anna Moro-Lin, per un valore complessivo di 800mila euro, che saranno consegnate alla Fondazione Musei Civici di Venezia.

Presente la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, che ha ringraziato l’artista veneziana per la donazione: “Si tratta di un grande gesto di generosità – ha detto Damiano – Consegnando le sue opere a Venezia la signora Anna Moro-Lin ha donato la sua creatività al mondo. Le sue creazioni troveranno la giusta collocazione a Palazzo Mocenigo, che è uno dei musei più affascinanti della città. La ringrazio anche per la commozione durante la firma della donazione, a dimostrazione che è stato un gesto fatto con il cuore. L’esposizione delle sue opere sarà anche un modo per conoscere e diffondere un nuovo tipo di arte di cui l’artista si fa promotrice”.

Si tratta di opere riconducibili alla Fiber Art, ovvero quella corrente artistica, sviluppatasi a partire dal ventesimo secolo grazie anche all’artista francese Jean Lurçat, che si rifà all’arazzeria: già a partire dal 1920 al Bauhaus si sperimentava l’uso di fibre e materiali come la seta artificiale, il metallo il cellophane e la ciniglia nella disciplina di tessitura, tutte tendenze che hanno dato origine, trent’anni dopo, alla fiber art vera e propria. Il boom creativo effettivo però è stato negli anni 60/70 in cui questa forma d’arte ha raggiunto le sue forme più alte e disparate di espressione. Detta anche arte tessile, la fiber art si basa sull’unione di diversi materiali tessili, sia flessibili che fibrosi: pizzo, elastici, tubi o canne di gomma, reti di plastica o di metallo, fili di lana o di erba sintetica, e ogni artista ha un suo metodo e un proprio mezzo espressivo.

