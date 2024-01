La Giunta approva 9 nuovi pianini a Venezia

Nell’ultimo atto dell’anno, la Giunta Comunale di Venezia ha manifestato il suo impegno costante per la pianificazione degli spazi urbani e la tutela del territorio, approvando una serie di nuovi pianini su proposta dell’assessore al Commercio e alle Attività Produttive, Sebastiano Costalonga.

La delibera, approvata all’unanimità, ha previsto la revisione di 9 pianini esistenti, tra cui Campo Bandiera e Moro, Campo San Giacomo de l’Orio, Campo San Salvador, Campo San Polo, Campo San Stin, Campo Santi Giovanni e Paolo, Campo Santa Marina, Campo Santo Stefano, e la Giudecca (da Fondamenta San Giovanni a Fondamenta Croce). Inoltre, è stato approvato un nuovo pianino a Lido – Via Lepanto. Questa decisione segue la Delibera di Giunta Comunale n.169 del 13 luglio 2023, che ha già approvato 3 nuovi pianini e revisionato 2 pianini esistenti nel Centro Storico e Isole.

Il processo decisionale ha coinvolto attivamente le Municipalità, le associazioni di categoria e i rappresentanti dei residenti attraverso la conferenza di servizi simultanea. Prima dell’approvazione definitiva, sono stati illustrati gli aggiornamenti ai pianini alle parti interessate, garantendo un approccio partecipativo e inclusivo. L’acquisizione dell’intesa con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna ha ulteriormente solidificato la validità delle modifiche proposte.

La decisione della Giunta si inserisce in un contesto più ampio di interventi pianificatori, come evidenziato dalla Delibera n.169 del 13 luglio 2023, che ha già dato il via a significative trasformazioni in varie zone della città.

Parallelamente, il Settore Sportello Unico Commercio ha avviato un’importante operazione di rinnovo delle concessioni di occupazione suolo prive di scadenza, scadute al 31/12/2022 o in procinto di scadere. Attraverso l’invio di oltre 1.107 comunicazioni informative a mezzo PEC alle aziende titolari di plateatici, e coinvolgendo attivamente tutte le associazioni di categoria, sono state ricevute oltre 800 istanze. L’istruttoria continuerà nel corso del 2024, mirando all’adeguamento delle occupazioni di suolo ai criteri regolamentari e ai pianini attualmente vigenti.

Nell’ottica di rafforzare il lavoro avviato negli anni di tutela delle attività produttive, nel rispetto dell’interesse paesaggistico e della residenzialità, la Giunta ha deciso di mantenere il divieto di rilascio di ampliamenti o nuove concessioni nelle aree non pianificate della Città Antica fino al 31/12/2026. Questo atto, secondo l’assessore Costalonga, è un passo fondamentale per garantire la vivibilità della città.

“Con questa delibera, frutto dell’attenzione di questa Amministrazione per rendere vivibile la Città, vogliamo aggiungere un ulteriore tassello alla pianificazione degli spazi della Città, che prevede la proroga del blocco di nuove concessioni al tutto il 2026,” ha commentato l’assessore Sebastiano Costalonga. “Con i cosiddetti pianini puntiamo all’organizzazione, alla pianificazione e alla gestione, degli spazi pubblici così da permettere l’armonica convivenza di necessità e interessi dei cittadini che vogliono godere della loro Città, dei bambini che hanno diritto di avere degli spazi dedicati al gioco, dei turisti che visitano la Città e delle attività produttive.”

L’approvazione di questi nuovi pianini rappresenta, dunque, un passo concreto verso una gestione oculata e sostenibile degli spazi urbani, promuovendo un equilibrio tra le diverse esigenze della comunità veneziana. Tutti gli aggiornamenti relativi alle aree pianificate del Centro Storico e delle Isole sono consultabili sul sito ufficiale del Comune di Venezia: https://www.comune.venezia.it/it/content/pianini-occupazione-suolo-pubblico.