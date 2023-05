Italian Open: a Jesolo il meeting internazionale di para atletica

Tornano per il terzo anno consecutivo a Jesolo gli Italian Open, il meeting internazionale di Para atletica del circuito World Para Athletics Grand Prix organizzato dalla FISPES. Dopo il successo delle ultime edizioni, per tre giorni, da venerdì 12 a domenica 14 maggio 2023, lo Stadio Armando Picchi sarà al centro dell’attenzione mondiale con la partecipazione alle gare di 560 atleti, di cui 462 stranieri e 98 italiani, con 40 nazioni rappresentate.

JESOLO – Quinta tappa di un tour dal seguito internazionale che, dopo le gare a Tunisi (tunisia), Dubai (Emirati Arabi), Marrakech(Marocco) e Monterrey(Messico), si muoverà verso la tappa finale Nottwil (Svizzera), cogliendo l’occasione per celebrare il decimo anniversario del WPA Grand Prix.

Attesissime le azzurre del podio tutto tricolore dei 100 T63 alle Paralimpiadi di Tokyo. La sprinter Ambra Sabatini (Fiamme Gialle), oro ai Giochi, si cimenterà nei 200 metri a caccia di un risultato da ricordare, mentre la compagna di club Martina Caironi, argento, oltre ai 100 m, cercherà di ottenere altri primati anche nel salto in lungo, specialità che le sta riservando grandi soddisfazioni con il record mondiale (5,19) più volte ritoccato nel 2021. Il bronzo paralimpico Monica Contrafatto (Gela Sport) sarà presente ai blocchi di partenza nei 100.

In chiave maschile ritroveremo in pista Alessandro Ossola (Fiamme Azzurre), sesto alle Paralimpiadi nei 100 T63 e Maxcel Amo Manu (Fiamme Azzurre), primatista tricolore T64 dei 100 e 200. Il velocista biamputato Davide Bartolo Morana (Sempione 82) si metterà invece alla prova dei 100 e 200 T62.

Nello sprint sono a caccia di crono esemplari anche il recordman tricolore T47 Riccardo Bagaini (Sempione 82) e la T13 Valentina Petrillo (Omero Bergamo).

Per la corsa in carrozzina azzurra riflettori puntati sul primatista assoluto Nicholas Zani (Sempione 82) nella categoria T33. Tra le nuove leve della FISPES Academy il T11 Riccardo Dalla Mana (Riviera del Brenta), il T13 Diego Levato (Freemoving), i T64 Fabio Bottazzini (Polha Varese) e Giuliana Chiara Filippi (Atletica Rotaliana) che gareggerà nei 100, 200 e nel salto in lungo.

Il salto in lungo schiera la sfida T44-64 tra il bronzo continentale Marco Cicchetti (Fiamme Azzurre), il pluridecorato e argento di Atene 2004 Roberto La Barbera (Pegaso).

Al femminile torna a saltare Arjola Dedaj (Non Vedenti Milano), bronzo europeo T11 e campionessa mondiale del 2017, con l’azzurra di Tokyo Francesca Cipelli (Veneto Special Sport) presente tra le T37.

Nei lanci rientra in pedana dopo le Paralimpiadi la pluricampionessa mondiale e paralimpica F11 Assunta Legnante (Anthropos Civitanova). L’atleta non vedente proverà a dire come sempre la sua nel peso e nel disco, le due specialità in cui detiene il titolo iridato e l’argento agli ultimi Giochi paralimpici.

In versione maschile il disco F64 vedrà all’opera Lorenzo Tonetto (Trionfo Ligure), già protagonista ai Mondiali di Dubai 2019 con l’ottava piazza, mentre l’atleta in carrozzina Giuseppe Campoccio (Paralimpico Difesa), che recentemente ha conquistato la centesima medaglia d’oro in carriera si cimenterà in tutte le specialità dei lanci F33 e il bronzo europeo F35 Nicky Russo (Atletica Virtus Lucca) sarà presente nel peso F35.

Le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Facebook di FISPES e di World Para Athletics.