International Musica Competition

Sono aperte le iscrizioni per il Concorso Flautistico Internazionale “Ugo Amendola”, concorso per categorie che si terrà a Mogliano V.to (TV) presso il Teatro Astori.

Il concorso è rivolto a flautisti solisti e pianisti solisti, ciascuna sezione divisa in categorie categorie: da quelle per i più piccoli (Categoria Prime note) fino a 30 anni. Parallelamente si svolgerà nella modalità online il Concorso nazionale per le Scuole Medie ad indirizzo musicale e Licei Musicali.

Per tutte le categorie vi sono premi in denaro e registrazioni CD, e per le categorie maggiori anche concerti. Sono inoltre previsti diversi premi speciali.

La giuria sarà formata da Maestri di chiara fama nel mondo del flauto: Giorgio Blasco, Monica Finco, Fabio Pupillo, Katalin Gaidos, Marianna Bovini; per pianoforte: Daniela Donaudi, Igor Cognolato, Gabriele Vianello Mirabello, Adriana Silva, Giorgio Farina.

Sul sito è disponibile il regolamento completo. Le iscrizioni possono effettuarsi online.

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci: [email protected], [email protected] oppure 345.1701370 (lun-ven 09.00-13.00).