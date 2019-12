Imbrattato da ignoti il Presepe in piazza Berto

Purtroppo c’è ancora qualcuno che si diverte, pensando di essere spiritoso, ad imbrattare e profanare i Presepi.

Dispiace ammettere che questo qualcuno probabilmente è un moglianese, visto che il Prespe imbrattato è quello posizionato in piazza Berto.

Il od i poveri di spirito hanno cosparso la capanna con bicchieri di plastica ed impiccato il bambinello che era già posizionato al suo posto. I cittadini costernati hanno già provveduto a ripulire e risistemare il Presepe.

Il Presepio fa parte integrante delle nostre tradizioni ed è una gioia per i bambini, quindi non va toccato. Ci auguriamo tutti che il od i responsabili di questa irriverente bravata vengano individuati e puniti in modo esemplare.

