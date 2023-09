Il Vecchio Amaro del Capo alla conquista della Germania

Il Gruppo Caffo conquista il mercato tedesco con una nuova campagna di comunicazione dal titolo “Italien Eiskalt Geniessen”

GERMANIA – È stata lanciata in Germania la nuova campagna di comunicazione per promuovere il Vecchio Amaro del Capo, amato anche fuori dai confini nazionali. Il claim della campagna, “Italien Eiskalt Geniessen”, che potrebbe essere tradotto in italiano come “Godetevi l’Italia ghiacciata”, è stato utilizzato per attirare l’attenzione dei consumatori tedeschi e presentare loro questo amaro italiano.

Il Gruppo Caffo 1915, l’azienda produttrice, ha iniziato ad espandersi nel mercato tedesco diversi anni fa, iniziando dalla distribuzione nei settori Horeca (ospitalità e ristorazione) e GDO (Grande Distribuzione Organizzata). Ora stanno cercando di aumentare la presenza del prodotto sugli scaffali dei negozi e attirare l’attenzione dei consumatori finali. Inizialmente, hanno cercato di raggiungere i turisti tedeschi in Italia con una comunicazione mirata nelle località italiane più visitate dai tedeschi, come il Lago di Garda, e ora stanno lanciando una massiccia campagna in Germania.

La Germania è un mercato importante per gli amari, tre volte più grande del mercato italiano, e gli italiani sono conosciuti per apprezzare questo tipo di liquori. La strategia di marketing si basa sull’orgoglio del “made in Italy”, in particolare “made in Calabria”, la qualità degli ingredienti naturali, il vantaggio di essere produttori e distributori, e la storia dell’azienda gestita dalla famiglia Caffo per quattro generazioni.

La campagna di comunicazione coinvolge i principali media, inclusi importanti canali televisivi tedeschi e piattaforme digitali. Una campagna “Out of home” prevede punti strategici in diverse città tedesche: Monaco di Baviera, Düsseldorf, Stoccarda, Colonia e Wolfsburg.

Il Gruppo Caffo 1915 vuole posizionare il Vecchio Amaro del Capo come un’icona italiana e sottolineare l’elemento distintivo del “perfect serve” a -20°C, come precisato da Fabrizio Gulì, Global Chief Marketing Officer di Gruppo Caffo 1915. La campagna cerca di creare un contrasto tra l’idea di ghiacciato e il calore dell’accoglienza italiana.

L’azienda ha anche una presenza internazionale attraverso la partecipazione a fiere come il Bar Convent Berlin e la Fiera Internazionale TFWA, dove cerca di promuovere i suoi prodotti premium e l’artigianalità italiana.

In generale, l’obiettivo del Gruppo Caffo 1915 è di espandersi nei mercati internazionali e portare la qualità del “made in Italy” nel mondo, consolidando la loro presenza globale e diffondendo l’eccellenza italiana a livello internazionale.

La loro strategia prevede anche la presenza ad importanti fiere internazionali del settore, come l’International Bar and Beverage Trade Show BCB – Bar Convent Berlin (9 -11 ottobre) e la Fiera Internazionale TFWA – The Duty Free & Travel Retail Global Summit (1- 5 ottobre), dedicata ai viaggiatori. Ottime occasioni per conoscere una grande varietà di liquori, che puntano ad artigianalità e tradizione italiana.

“Il nostro obiettivo è chiaro: espansione e diffusione dei nostri prodotti e di conseguenza dell’eccellenza italiana a livello internazionale” conclude Nuccio Caffo.