Il rinvio delle Olimpiadi estive scuote ulteriormente le aspettative di spesa pubblicitaria per il 2020

Il rinvio inciderà sui piani di spesa per gli annunci digitali e televisivi.

Gli eventi sportivi avrebbero dovuto essere un fattore chiave per la crescita della spesa pubblicitaria quest’anno. Invece, la crisi del coronavirus ha portato a cancellazioni diffuse, l’ultima è l’annuncio di martedì che le Olimpiadi estive del 2020 non avranno luogo come previsto a giugno. La domanda è se questi dollari pubblicitari verranno ridistribuiti altrove o semplicemente svaniranno.

La scorsa settimana, eMarketer ha abbassato le sue proiezioni per la spesa globale dei media quest’anno di quasi il 3%. Tale revisione presupponeva che le Olimpiadi estive si sarebbero comunque svolte come previsto a giugno.

Si era precedentemente informato che la cancellazione o il rinvio del torneo di calcio UEFA Euro 2020 e le Olimpiadi e le Paralimpiadi avrebbero influenzato maggiormente i media tradizionali (NBCUniversal aveva venduto un record di $ 1,25 miliardi di pubblicità nazionale intorno alle Olimpiadi all’inizio di marzo, secondo Ad Age.) , ma “avrà un impatto anche sugli editori online e sulle piattaforme BVOD”.

Qualità dello streaming video

Un altro fattore sconosciuto è se il declassamento della qualità dello streaming video da parte delle piattaforme a fronte di una domanda senza precedenti influenzerà la spesa pubblicitaria di video digitali, che è un fattore di crescita. Il Dentsu Aegis Network (DAN) aveva stimato che i video digitali sarebbero cresciuti del 14,6% quest’anno.

La Cina come indicatore principale.

Si prevede un ribasso le sue stime per la crescita della spesa pubblicitaria in Cina dal 6,9% al 3,9%. Questo è ancora in aumento rispetto alla crescita dello scorso anno del 3%, grazie al mobile che dovrebbe ancora guidare la crescita in quel mercato con un aumento del 17,6% rispetto allo scorso anno.

Crescita dell’e-commerce.

Si prevede che l’e-commerce rappresenterà il 42,4% di tutta la spesa pubblicitaria digitale in Cina quest’anno, poiché i consumatori effettuano acquisti essenziali online anziché in negozio.

La storia dell’e-commerce è complicata dalle sfide della catena di approvvigionamento e degli adempimenti, ma molti venditori online hanno aumentato la spesa pubblicitaria attraverso i canali man mano che il distanziamento sociale ha preso piede. Tuttavia, non è chiaro se la spesa nell’e-commerce possa compensare perdite più ampie in altri settori.

Perché ci preoccupiamo.

Questa crisi ha già costretto marchi e aziende a ripensare le proprie strategie pubblicitarie e di canale. Il rinvio delle Olimpiadi, oltre ad altri eventi sportivi in ​​franchising, pone ulteriormente l’accento sulla necessità che molte aziende stiano cercando di fare un mix di marketing alternativo e aggiustamenti della messaggistica che tengano conto del cambiamento del consumo dei media dei consumatori e del comportamento di acquisto anche durante l’estate.

