Il Museo nazionale Collezione Salce apre le porte alle opere delle classi quinte del Liceo Artistico di Treviso

Le opere di studentesse e studenti del Liceo Artistico di Treviso esposte al Museo nazionale Collezione Salce e alla Galleria dell’Artistico

TREVISO. Da sabato 27 maggio a domenica 4 giugno 2023 il Museo nazionale Collezione Salce di Treviso ospita nella sede di San Gaetano “Le Quinte al Museo”, mostra a cura della Commissione della Galleria dell’Artistico. Nelle sale del museo e all’interno della chiesa verranno presentati i lavori di studentesse e studenti delle classi quinte del corso diurno e dell’ultimo anno del corso serale del Liceo Artistico della città. L’esposizione coinvolge anche la Galleria dell’Artistico, sempre in via Carlo Alberto, a poca distanza dal complesso museale.

Con circa centoventi opere di pittura, scultura, opere multimediali, architettura, design e installazioni dislocate nelle due sedi espositive, il Liceo Artistico si apre alla cittadinanza e saluta i propri studenti. L’esposizione evidenzia i percorsi formativi intrapresi nei vari indirizzi, il coinvolgimento in concorsi, collaborazioni con istituzioni e realtà presenti nel territorio.

Partecipano all’evento le classi: VA indirizzo Architettura e Ambiente (prof.ssa Elisa Ghedin); VB indirizzo Figurativo pittorico-plastico (prof.sse Gaetana Micca e Ludovica Barba); VC indirizzo Figurativi pittorico (prof.ssa Emanuela Biancuzzi); VD indirizzo Design (prof. Roberto Martinuzzi); VE indirizzo Audiovisivo e multimediale (prof. Alessandro Speranza); VF indirizzo Figurativo plastico (prof. Pietro Russo); VG indirizzo Scenografia (prof. Mirko Camisa); 3psa indirizzo Figurativo plastico pittorico Design (proff. Gennaro di Caro, Luisa Fabris, Marco Gemelli e Carlo Pradella)

«Il Museo nazionale Collezione Salce continua ad aprirsi alla città e agli istituti scolastici» dichiara la direttrice del museo Elisabetta Pasqualin. «In questa occasione gli studenti diventano i veri protagonisti: ci auguriamo che questa vetrina porti loro fortuna per la fase successiva di studio o lavoro».

Per la dirigente scolastica Sandra Messina “La mostra, curata dalla Commissione della Galleria dell’Artistico, vuole essere un invito a coltivare le proprie passioni con coraggio, forza e determinazione e a cercare con consapevolezza la propria strada. Un invito ad ogni studentessa ed a ogni studente a far tesoro del personale progetto di vita e a saper compiere le scelte giuste nel futuro che li aspetta. Anche per questo, un ringraziamento al Museo nazionale Collezione Salce per l’opportunità offerta e gli spazi museali messi a disposizione”-

Orari di apertura della mostra

Museo nazionale Collezione Salce

San Gaetano | Via Carlo Alberto 31 – Treviso

27-28 maggio 10-18

2-3-4 giugno 10-18

Galleria dell’Artistico

Via Carlo Alberto 5 – Treviso

27-27 maggio 10-13 e 14-18

3-4 giugno 10-13 e 14-18