Il Festival del Giornalismo di Heraldo si conclude con gli ultimi due eventi a Verona il 26 maggio e a Negrar il 27 maggio

La terza edizione della rassegna scaligera dedicata al mondo dell’informazione si conclude il 26 e 27 maggio conil documentario “Stonebreakers” di Valerio Ciriaci in prima visione a Verona e un incontro dedicato all’economia e alla comunicazione d’impresa a Negrar

VERONA. Si avvicina la conclusione della terza edizione del Festival del Giornalismo di Verona, che si concluderà con gli ultimi due appuntamenti in programma venerdì 26 maggio al Cinema Nuovo San Michele a Verona alle 20.30 e sabato 27 maggio a Casa Sartori 1898 (Villa Maria) di Negrar alle 18.30. La rassegna dedicata al mondo dell’informazione e ai suoi risvolti nella contemporaneità, dal titolo “Impatto zero/Zero impatto”, si è svolta a inizio maggio in città e si è spostata nel corso del mese in alcuni dei maggiori centri della provincia scaligera, ospitando giornalisti di testate nazionali e internazionali ed esperti sul tema della sostenibilità ambientale e dell’informazione.

Il 26 maggio alle 20.30, presso il Cinema Nuovo San Michele di Verona, in via V. Monti, 7/c, si terrà la proiezione del documentario “Stonebreakers” del regista Valerio Ciriaci (2022, durata 70’). Il documentario, ambientato negli Stati Uniti nel 2020, esplora la battaglia sui monumenti storici che ha travolto statue di Cristoforo Colombo, confederati e padri fondatori, mettendo in discussione il racconto mitico americano in un’America che è chiamata a fare i conti con il proprio passato. Il regista Ciriaci, italiano che vive negli Stati Uniti, sarà presente in sala insieme alla professoressa associata di discipline demoetnoantropologiche dell’Università degli Studi di Verona, Stefania Pontrandolfo. L’incontro sarà moderato dal giornalista di Heraldo Francesco Bommartini e il costo del biglietto unico è di 6 euro.

L’ultimo evento del Festival del Giornalismo 2023 si terrà sabato 27 maggio alle 18.30 presso la Casa Sartori 1898 (Villa Maria) di Negrar, con l’incontro “L’importanza della consapevolezza finanziaria per il cittadino di oggi”. Gli ospiti saranno Luciano Canova, economista, divulgatore scientifico, saggista e collaboratore de “Il Sole 24 Ore”; Stefano Tenedini, giornalista e direttore de “L’Adige”; e Eleonora Vallin, giornalista economico-finanziaria. Mario Marchi, giornalista e docente, modera l’incontro.

Il Festival del Giornalismo di Verona è l’unica manifestazione in Veneto dedicata al mondo dell’informazione e ai suoi professionisti ed è stato ideato e realizzato dall’Associazione Culturale Heraldo Ets. Quest’anno si è svolto in undici giornate tra Verona e provincia, con oltre 60 ospiti tra giornalisti, giornaliste ed esperti/e di settore. Il main sponsor della manifestazione è Getec Italia S.p.A, con il contributo della società benefit De-Lab, di Banco BPM, di Cantina di Monteforte e di iPlus. Il supporto tecnico è a cura di Filmica Produzioni video, D-hub atelier, libreria Pagina Dodici, Best Western Hotel Armando, Hotel Veronesi La Torre e Bosco dei Cerri.

Si sottolinea il rinnovato gemellaggio con l’Associazione culturale Le ali delle notizie – Festival del Giornalismo Ronchi dei Legionari e quello nuovo, di quest’anno, con Gruppo Stampa Autonomo di Siena – Festival del Giornalismo di Siena. Un particolare ringraziamento va a Palazzo Maffei Casa Museo, per la disponibilità ad accogliere in visita i giornalisti e le giornaliste ospiti della manifestazione.