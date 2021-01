FS italiane, Busitalia del Veneto: interventi straordinari per la rispresa delle scuole

FS ITALIANE, BUSITALIA VENETO: INTERVENTI STRAORDINARI PER LA RIPRESA DELLE SCUOLE

· 5.400 posti aggiuntivi per potenziare il trasporto scolastico

· 65 assistenti alla clientela alle fermate principali

· campagna informativa per gli stu

Da lunedì 1 febbraio, in occasione della ripresa dell’attività didattica in presenza, Busitalia Veneto (Gruppo FS Italiane) mette in campo tre interventi straordinari.

5.400 POSTI SUPPLEMENTARI

Ogni giorno saranno 5.400 i posti supplementari offerti a potenziamento delle corse scolastiche, in aggiunta ai 127mila posti offerti quotidianamente da Busitalia Veneto nell’ora di punta. Le ulteriori corse saranno effettuate con autobus gran turismo riconoscibili dal logo Busitalia Veneto.

ASSISTENTI ALLA CLIENTELA

Per garantire un costante monitoraggio e controllo dei flussi, 65 assistenti alla clientela, tra verificatori aziendali e personale esterno, assisteranno i viaggiatori nelle fasi di salita e discesa dai bus.

CAMPAGNA SICUREZZA

Sul sito internet di Busitalia Veneto è disponibile un video tutorial che illustra i corretti comportamenti da mettere in atto per viaggiare sui bus.

Questa iniziativa fa parte della campagna LA SICUREZZA VIAGGIA CON NOI, E TU? Segui le regole e viaggia sicuro, rivolta agli studenti e realizzata con il supporto delle istituzioni e il coinvolgimento del Provveditorato agli studi e dei Dirigenti scolastici.

L’offerta sarà costantemente monitorata per verificarne l’efficacia. Gli orari e i servizi – sia ordinari che aggiuntivi – sono disponibili sul sito internet di Busitalia Veneto.

