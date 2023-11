Finanza sostenibile: un webinar per la crescita delle PMI

Un webinar sulla finanza sostenibile e i fattori ESG.

Obiettivo: guidare le PMI verso un cambiamento di mentalità.

Negli ultimi cinque anni, a causa di una delle più gravi crisi economiche, finanziarie e sociali mai registrate, scaturita da una serie di fattori negativi senza precedenti – pandemia da Covid19, conflitti in corso, instabilità geopolitica globale, crisi climatica, instabilità nei mercati e problemi legati alla globalizzazione – stiamo osservando un accelerato spostamento verso un nuovo modello di sviluppo inclusivo e sostenibile. Questo sta portando le aziende a passare da un’economia incentrata sugli azionisti, ad un modello che tiene conto degli stakeholder.

La finanza sostenibile, promossa attraverso il Piano d’Azione 2018 della Commissione Europea, rappresenta uno strumento potente per questa transizione, e pone un forte accento sui fattori ESG (Ambiente, Società e Governance) nell’economia degli stakeholder.

I mercati finanziari e gli investitori stanno diventando sempre più attenti ai rating delle società e sempre più esigenti quando si tratta delle politiche di sostenibilità delle aziende in cui investono. Tuttavia, manca ancora un quadro normativo e giuridico che regoli il processo di quotazione con una prospettiva ESG. È da qui che nasce l’esigenza di sviluppare linee guida per lo sviluppo di una realtà “sostenibile”, basata su un insieme di requisiti che riuniscano i principi fondamentali della finanza sostenibile , come definiti nella legislazione dell’Unione Europea (ad esempio, il Regolamento sui divulgazioni finanziarie sostenibili e la tassonomia) e nella prassi non obbligatoria (come gli standard internazionali e il Codice di autodisciplina).



Un webinar rivolto in particolare alle PMI

Giovedì 9 novembre 2023, a partire dalle ore 18.00, Fondazione Centesimus Annus pro Pontifice in collaborazione con lo Studio legale Pavia e Ansaldo, organizza un webinar sul tema della finanza sostenibile e di come i fattori ESG possano portare ad un cambiamento di mentalità per avere un forte impatto sull’economia degli stakeholder delle piccole e medie imprese. L’obiettivo è preparare e guidare proprio le PMI, affinché cambino approccio e possano cogliere le opportunità legate ai fattori ESG nei mercati finanziari, rispondendo alle aspettative di investitori e stakeholder.

Il webinar si terrà online sulla piattaforma ZOOM (riunione identificativa: 816 2047 7814, codice di accesso: 873663).

Introduce il webinar la presidente della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice, Anna Maria Tarantola. Modera l’incontro Antonio Angioni (Coordinatore FCAPP del Chapter di Bergamo), che dialogherà con Mia Rinetti (Capital Market Partner dello Studio legale Pavia e Ansaldo) e Milena Prisco (Responsabile ESG dello Studio legale Pavia e Ansaldo).