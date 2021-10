Festival delle Idee. Alessandro Haber martedì 19 al Teatro La Fenice

FESTIVAL DELLE IDEE Chi siamo, chi saremo TERZA EDIZIONE 30 settembre > 23 ottobre 2021 Tra i Grandi Eventi della Regione del Veneto ALESSANDRO HABER Martedì 19 ottobre, ore 21.00 – Sale Apollinee del Gran Teatro La Fenice, Venezia prenotazioni sul sito www.festivalidee.it Il “Festival delle Idee” domani, martedì 19 ottobre (ore 21.00), si sposta nella prestigiosa cornice delle Sale Apollinee del Gran Teatro La Fenice per ospitare l’attore e regista Alessandro Haber. Haber condividerà riflessioni, idee e spunti sul tema del Festival Chi siamo, chi saremo, con incursioni nella sua autobiografia uscita quest’anno, Volevo essere Marlon Brando (ma soprattutto Gigi Baggini), scritta con Mirko Capozzoli, testimonianza di una vitalità eccentrica, di una generosa curiosità umana e di una passione indomabile, del talento di un attore straordinario e irripetibile. Alessandro Haber Sono sempre in movimento, ogni nuova volta che affronto qualcosa mi piace scavalcare le montagne, cercare le strade più difficili. Come uomo non mi conosco, non so chi sono e non mi interessa. Mi riconosco in questo mestiere, attraverso i personaggi approfondisco ogni volta qualcosa di me stesso. Non posso farne a meno, di questo lavoro, lo vivo come un rapporto sessuale, con passione, voracità. Io sto bene sopra un palco, o davanti la macchina da presa. Nato a Bologna nel 1947, padre romeno di origine ebraica e madre italiana, dall’esordio nel 1967 ne La Cina è vicina di Marco Bellocchio, Alessandro Haber ha portato nel cinema e nel teatro italiani la sua carica di energia anticonformista, generosa e immediata. Ha lavorato con i Fratelli Taviani, Nanni Moretti, Mario Monicelli, Luigi Squarzina, Carmelo Bene, Carlo Cecchi, Mario Missiroli. Centoventi film e cinquant’anni di stagioni teatrali fino a Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller. Per le sue interpretazioni si è aggiudicato un David di Donatello, quattro Nastri d’Argento, il Premio Idi e il Premio Gassman. Nell’autobiografia Volevo essere Marlon Brando (ma soprattutto Gigi Baggini) ci racconta della sua infanzia scanzonata a Tel Aviv e del successivo rientro in Italia, della scoperta di una passione smodata per la recitazione e del desiderio di approdare a Hollywood; descrive nei particolari e senza peli sulla lingua una carriera lunga più di cinquant’anni, tra cinema, teatro, spettacoli e persino musica; ma soprattutto ci incanta con il racconto di una vita tanto eccentrica quanto affascinante: le partite a carte con i suoi “maledetti amici”, le avventure e le invidie, le prime a teatro, i provini andati bene e quelli andati male, la corsa a conoscere Orson Welles incontrato per strada e le partite a tennis con Nanni Moretti, le belle donne, le occasioni perse, il sesso e i tradimenti, e poi l’amore incondizionato per Celeste che, da sedici anni, lo “costringe” a interpretare ogni giorno il ruolo di padre. Come sul palcoscenico sfilano protagonisti e comparse, anche in queste pagine il racconto di una vita segue un flusso a volte imprevedibile, accelerato, talvolta persino centrifugo, ma sempre incredibilmente potente, e ci restituisce la vitalità istintiva di un attore straordinario e irripetibile come Alessandro Haber. Prenotazioni sul sito www.festivalidee.it Il “Festival delle idee”, inserito tra i Grandi Eventi della Regione del Veneto, è patrocinato dalla Regione e dal Comune di Venezia e rientra nel palinsesto delle celebrazioni per i 1600 anni della fondazione di Venezia; è ideato da Marilisa Capuano per Associazione Futuro delle Idee, organizzato in collaborazione con M9 e partecipato da Azienda Ulss3 Serenissima, Circuito Teatrale Regionale Arteven, Treviso Giallo. Gli eventi al Teatro Malibran e alle Sale Apollinee sono in collaborazione con Fondazione Teatro La Fenice di Venezia. Per garantire la sicurezza di artisti e pubblico, l’accesso agli spazi del Festival avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID 19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (GREEN PASS) come da Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 o in alternativa di tampone molecolare o antigenico rapido negativo di massimo 48 ore antecedenti l’ingresso. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni. Sono esonerati dall’obbligo i bambini sotto i 12 anni.