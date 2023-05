Festa al Parco Piraghetto ideata dagli studenti

L’evento “May Day – Dai giovani per i giovani” tenutosi al Parco Piraghetto di Mestre, organizzato dalle classi terza E e C del liceo Bruno Franchetti è stato creato come parte del programma Get Up, Giovani ed esperienze trasformative di Utilità sociale e partecipazione.

VENEZIA. Ieri si è svolto al Parco Piraghetto di Mestre la festa “May Day – Dai giovani per i giovani”, nata da un’idea delle classi terza E e C del liceo Bruno, impegnate nel programma Get Up, Giovani ed esperienze trasformative di Utilità sociale e partecipazione, voluto dal Comune di Venezia.

Il progetto ha coinvolto la cooperativa Coges e le associazioni Viva Piraghetto e Gruppo di Lavoro di via Piave per favorire la partecipazione attiva dei ragazzi, il protagonismo, la promozione della loro autonomia, l’utilità sociale e civile del loro agire sociale.

All’evento sono stati organizzati tornei di basket, pallavolo e scacchi, intrattenimenti con attività social e giochi da tavolo, un contest musicale, un’area relax e street food. Inoltre, i ragazzi della 3C, in collaborazione con la compagnia teatrale Farmacia Zoè, hanno organizzato una speciale performance artistica per far conoscere il significato dell’appuntamento da loro creato.

Il loro segnale di “May Day” vuole trasmettere simbolicamente l’esigenza di attenzione da parte dei cittadini, soprattutto adolescenti, che abitano la zona di via Piave e che vogliono impegnarsi per realizzare iniziative socioculturali ed artistiche.

Durante l’evento, l’assessore Besio ha fatto sapere che il Comune di Venezia ha ricevuto un finanziamento per riqualificare i vialetti del parco Piraghetto, e che sta investendo nella riqualificazione dei servizi igienici, dell’area giochi centrale e dei giochi musicali danneggiati da atti vandalici. Ha inoltre annunciato l’installazione di una nuova area fitness outdoor entro fine anno.