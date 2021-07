Euro 2020. Finale Italia vs Inghilterra. Appello del Sindaco alla responsabilità

È sempre emozionante vedere gli Azzurri giocare, è un momento che ci unisce e che ci fa amare ancor di più

la nostra Italia.

Dobbiamo però ricordarci che il virus è ancora in mezzo a noi e che non possiamo abbassare la guardia del

tutto.

Il mio augurio è che domenica sera si veda, indipendentemente dal risultato della partita, responsabilità e

attenzione sia per il rispetto delle normative anticovid ancora vigenti sia attenzione per la sicurezza

pubblica.

Mi auguro e chiedo responsabilità a tutti affinché lunedì non ci siano evoluzioni negative né per la città né

tanto meno per ogni singolo cittadino di Mogliano; capisco che dopo tanti mesi di restrizioni sia grande la

voglia di esultare e festeggiare ma la poca attenzione e la troppa foga possono a volte portare a

conseguenze sgradevoli.

L’emozione di un gol è un momento straordinario, l’entusiasmo è alle stelle ma non dimentichiamoci dei

periodi difficili appena trascorsi.

Voglio augurare a tutti i moglianesi di passare una straordinaria domenica di sport, sostenendo i nostri

azzurri e cantando a gran voce il nostro amato inno, insieme: con testa, responsabilità e rispetto.

Forza Italia! Forza Azzurri!

