“Enigma del Sile”: un’occasione per conoscere meglio il territorio di Casier

CASIER – Favorire l’incontro intergenerazionale e costruire spazi di aggregazione tra le

associazioni del territorio: è questo il fine con cui la cittadina di Casier si prepara ad ospitare, per la

prima volta, l’Enigma del Sile, un grande gioco a tappe creato per coinvolgere i giovani e la

comunità.



L’iniziativa è frutto di un importante lavoro di rete tra l’Amministrazione Comune di Casier e il

Gruppo Ca Dò (acronimo di Casier e Dosson) che racchiude al suo interno il Comitato Genitori

dell’Istituto Comprensivo e le tante associazioni che hanno lavorato sinergicamente tra di loro e in

collaborazione con la Cooperativa La Esse sulle possibili iniziative rivolte ai giovani, poi sfociate

nel grande gioco a tappe che avrà luogo domenica 17 settembre (dalle 15 alle 19).

Il gioco interesserà le aree circostanti a Piazza San Pio X e alla Restera, in un percorso a tappe

legate tra loro narrativamente da eventi storici e artistici del territorio.



«Enigma del Sile sarà un momento di socializzazione che vuole offrire un’opportunità di

conoscenza delle tradizioni e della storia del nostro territorio, perché attraverso le varie tappe

coinvolgerà giovani e famiglie nella scoperta di tracce storiche e aneddoti, spesso sconosciuti, che

hanno caratterizzato e definito la località e la nostra comunità» commenta l’Assessore alle

Politiche Giovanili, Rossella Veneran, ringraziando i rappresentanti del progetto Giovani Dos-sier

e il gruppo promotore Ca Dò.



«È per noi strategico pensare ai giovani e dedicare loro spazi fisici e occasioni di socializzazione

per promuovere il protagonismo giovanile. Un ringraziamento particolare va a coloro che hanno

messo a disposizione le proprie aree private per consentire lo svolgimento di questo gioco in luoghi

di interesse normalmente non accessibili al pubblico» aggiunge il Sindaco Renzo Carraretto.



Grande attesa dunque per domenica 17 settembre, con ritrovo in Piazza San Pio X a Casier, per

l’avvio dei giochi.

Per partecipare è necessaria la preiscrizione al link: https://forms.gle/Pf2r32uPAqNL5pww5.