Eccellenze in digitale 2023-2024: percorso per lavoratori e imprenditori per accrescere le competenze digitali

I Punti Impresa Digitali propongono 21 webinar gratuiti sviluppati grazie alla collaborazione tra Unioncamere e Google dal 3 maggio 2023 al 20 marzo 2024

VENEZIA– SEO, e-commerce, CRM, social media, cybersecurity, advertising e sponsorizzazioni on line, cashless & pagamenti elettronici sono tra gli argomenti che verranno affrontati, dal prossimo 3 maggio e fino al 20 marzo 2024, nell’ambito della nuova edizione del percorso “Eccellenze in digitale” che la Camera di Commercio di Venezia Rovigo porterà avanti con le Camere consorelle del Veneto. La nuova edizione di “Eccellenze in Digitale” verrà realizzata grazie alla collaborazione tra Unioncamere e Google.org e sarà organizzata dal Punto Impresa Digitale di Venezia e Rovigo allo scopo di rafforzare le conoscenze digitali che persone in cerca di occupazione, lavoratori, imprenditori e imprese devono oggi possedere per accrescere la propria competitività.

21 gli appuntamenti veneti, con webinar di formazione gratuiti, dedicati a rafforzare le conoscenze personali e la digitalizzazione delle imprese in una visione di medio e lungo periodo. Scopo degli incontri formativi è fornire le competenze specifiche affinché l‘uso corretto degli strumenti digitali supporti il sistema economico locale a restare competitivo, con particolare attenzione anche alla sicurezza e al contenimento dei costi.

Se la precedente edizione del progetto Eccellenze in digitale ha aiutato le imprese ad affrontare la pandemia utilizzando le tecnologie, la nuova edizione vuole fornire strumenti pratici per consolidare la digitalizzazione del tessuto produttivo in una visione di medio e lungo periodo. Ciò è possibile grazie ad un finanziamento di 1,4 milioni di euro, su tutto il territorio nazionale, da parte di Google.org.

Da anni, Unioncamere e le Camere di commercio investono nello sviluppo di competenze che consentono alle micro, piccole e medie imprese di rimanere aggiornate e per questo già dal 2013 hanno avviato la partnership con Google per la sensibilizzazione, l’istruzione e il potenziamento della presenza online.

Per conoscere il programma delle lezioni e partecipare è necessario iscriversi sul sito camerale al seguente link: http://bit.ly/eid_vero

“La Camera di Commercio di Venezia Rovigo – afferma il Presidente Massimo Zanon – sostiene le imprese, gli imprenditori ed i lavoratori in questo passaggio epocale in cui il digitale è diventato indispensabile per poter affermarsi nel mercato. Il percorso “Eccellenze in Digitale” tratta temi di grande attualità che permettono alle aziende di consolidare il proprio know how e rafforzare la competitività”.