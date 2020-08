Coronavirus, la Protezione Civile in campo per assistere i cittadini in fila per sottoporsi al tampone al distretto di Favaro Veneto

I volontari della Protezione civile del Comune di Venezia, nella mattinata di domenica 16 agosto, hanno prestato un’attività di assistenza ai cittadini in fila davanti al distretto di Favaro Veneto per sottoporsi al tampone. Per l’occasione è stata allestita una tenda ombreggiante, sono state messe a disposizione alcune panche e distribuite bottigliette d’acqua alle persone in coda, in attesa del proprio turno.

Si ricorda che tutti coloro che fanno rientro da Spagna, Grecia, Malta e Croazia potranno rivolgersi per il tampone dalle ore 7 alle ore 13 alle seguenti sedi Ulss 3: distretto 1, ex ospedale Giustinian, Dorsoduro 1454; distretto 2 a Favaro Veneto, via della Soia 2.

