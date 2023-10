Conclusi i lavori di riqualificazione del Cimitero di Bonisiolo

Nei giorni scorsi si sono conclusi i lavori di riqualificazione generale e di realizzazione di 12 nuovi spazi di sepoltura all’interno del cimitero di Via Grigoletto e Pasqualato, a Bonisolo di Mogliano Veneto.

MOGLIANO VENETO – La riqualificazione ha riguardato prevalentemente l’area d’ingresso del Camposanto, ove è stata creata una zona di sosta/riflessione, con l’inserimento di un cipresso e di una panchina, che migliora la visione prospettica per chi entra, oltre alla realizzazione di schermature che nascondano la zona dei rifiuti.

Ieri mattina alle 10.00, il parroco di Bonisiolo, Don Daniele Michieli, ha benedetto i nuovi spazi di sepoltura alla presenza del Sindaco Davide Bortolato, di alcuni Consiglieri e tecnici comunali, oltre al Presidente di Quartiere Mario Forestan e numerosi cittadini.

Al termine della cerimonia il Sindaco e il Presidente del Consiglio Lino Sponchiado hanno deposto una composizione floreale a ricordo di tutti i defunti.

I lavori, progettati dall’arch. Erika Fusaro, sono stati realizzati dall’impresa Cardin Vito di A.C. di Ormelle, per un costo complessivo di 65mila euro.

La conclusione dei lavori di riqualificazione e di ampliamento arriva a qualche giorno dalla festa di Ognissanti, per permettere ai cittadini di onorare i propri defunti in totale serenità e sicurezza.

«Quest’opera rientra nel grande Piano Cimiteriale, importantissimo strumento programmatorio che l’attuale Amministrazione ha voluto redigere ed approvare. Il Piano ha analizzato le esigenze e pianificato tutti gli interventi necessari nei nostri quattro cimiteri comunali, con un orizzonte temporale di 25 anni. – ha dichiarato il Sindaco Davide Bortolato. – Continua quindi il nostro grande impegno nell’attuazione del Piano Cimiteriale e nel dare risposta alle famiglie, ricordo infatti che qualche anno fa si era creata una vera e propria emergenza, con grossi disagi per i moglianesi che non trovavano posto per i loro cari».