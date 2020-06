Conclusa l’VIII edizione della Festa dell’Europa 2020. La presidente Damiano: “Mettiamo in risalto la vocazione europea di Venezia”

Si è conclusa lo scorso 31 maggio la Festa dell’Europa a Venezia, giunta alla sua VIII edizione nel 2020, con la celebrazione dei 70 anni della “dichiarazione Schuman”, considerata l’atto di nascita dell’Unione europea.

La manifestazione veneziana non si è fermata nonostante l’emergenza Coronavirus come segno della natura europeista e di resilienza della Città e dei partner istituzionali che vi hanno sempre collaborato.

“L’iniziativa, frutto della collaborazione tra Comune di Venezia – Europe Direct, Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia, Parlamento Europeo – Ufficio di Milano, Commissione Europea – Rappresentanza a Milano – spiega la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano – ha messo in risalto la ‘vocazione europea’ del capoluogo lagunare, quale luogo di riflessione e di confronto sulla geopolitica, come ricorda spesso il sindaco Luigi Brugnaro. Dal 5 al 31 maggio nel rispetto delle misure di contenimento, le iniziative si sono trasformate in modalità virtuale – prosegue Damiano – ma contiamo di spostare ad ottobre gli appuntamenti che prevedono la presenza fisica, in particolare i Caffè Europa, conversazioni su varie tematiche europee nei caffè storici di piazza San Marco, e la mostra ‘Madri e padri fondatori dell’Unione europea’ dal 9 al 31 ottobre all’M9-Museo Multimediale del ‘900”.

Soddisfazione per i dati complessivi di maggio che hanno visto l’attenzione di tante persone online:

15 eventi virtuali realmente seguiti in diretta da circa 100 persone ciascuno e 8 iniziative online fruibili tutto il mese di maggio (3000 visualizzazioni successive delle registrazioni video messe online)

copertura social massiccia: 104 post ed eventi Facebook, 133 Instagram, 90 twitter

11.000 visualizzazioni di post ed eventi su Facebook con migliaia di interazioni tra commenti, like e condivisioni (a cui si aggiungono 10.000 visualizzazioni della pagina Facebook del Consiglio d’Europa a Venezia)

29.000 visualizzazioni dei tweet con un centinaio di condivisioni

12.000 visualizzazioni dei post su Instagram con 1000 interazioni tra commenti e like

sito web comunale: 20 pagine della sezione dedicata alla Festa aggiornate quotidianamente visitate da 37.000 persone nel mese di maggio

35.000 persone raggiunte con le 3 newsletter spedite via email

30 partner locali, nazionali ed europei che stanno collaborando concretamente in ogni modo

Le registrazioni video degli eventi rimangono disponibili al link: www.comune.venezia.it/it/content/festa-delleuropa-2020-venezia

Numerosi i partner che hanno collaborato:

Comune di Venezia – Europe Direct, Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia, Parlamento Europeo – Ufficio a Milano, Commissione Europea – Rappresentanza a Milano, Città Metropolitana di Venezia, CIME Consiglio Italiano del Movimento Europeo, MFE Movimento Federalista Europeo, Università Ca’ Foscari di Venezia, CESTUDIR Centro Studi sui Diritti Umani, CDE Centro di Documentazione Europea, VIU Venice International University, MIUR Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Eurodesk, EURES, Veneto Lavoro, RAI Veneto, EEN Unioncamere-Eurosportello del Veneto, PON Metro, ESU Venezia, Associazioni InMarciaperlaPace, Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, VDS Venice Diplomatic Society, Compagnia teatrale Pantakin, Shylock Centro Universitario Teatrale di Venezia, Circuito Cinema, M9 Museo del ‘900, Caffè Florian, Caffè Lavena, San Servolo Servizi Metropolitani di Venezia srl, Liceo Stefanini.

Per informazioni: Europe Direct del Comune di Venezia, telefono 345 8358360 – [email protected] www.comune.venezia.it/europedirect – www.facebook.com/EuropeDirectVenezia

