Caorle, è tempo di Bic Comix Cosplay & Game Festival

Ritorna a Caorle il BIC Cosplay Game Festival: l’unico che si svolge a un passo dal mare. L’evento, patrocinato dal Comune di Caorle, si svolge negli spazi del Villaggio San Francesco il16 e 17 settembre, dalle 10 alle 23. Una due giorni che va ad inaugurare la stagione dei grandi eventi invernali per gli appassionati del fumetto, del cinema, del gioco e dei cosplay. Sono tante le novità di questa edizione 2023.

CAORLE – Si parte con tantissime le aree tematiche. Area expo dedicata al mondo del fumetto, cosplay, nerd e cultura pop. Artist Valley con autori, disegnatori, illustratori, artisti. Tanti spazi con giochi da tavolo e rompicapo aperti a tutti. Area Medieval Time con giochi medievali e di una volta per sentirsi come i Cavalieri della Tavola Rotonda.

E ancora: area Harry Potter con figuranti, animazione, coreografie: avrete la possibilità di essere smistati in una delle 4 case della scuola di Hogwarts dal cappello parlante, imparare incantesimi, pozioni e tanto altro. Area Big Robot con una expo’ di robottoni giganti per foto super. Nell’area Sci-Fi in mostra oggetti con i personaggi del mondo Star Wars, Ghostbusters, Star Trek e Stargate.

Per i fan degli anni 80 nell’area retrogaming sarà possibile giocare con i mitici videogame cabinati e con le console che hanno fatto storia. Da non perdere poi i tornei: Tetris, Street fighter, i quiz sui videogiochi, sulle serie tv anni 80/90; interviste con gli autori.

Anche tu senti la Barbiemania? E allora vestiti in Barbie o Ken style – o come ti va – e scatta la tua foto all’interno della Barbie Box che troverai a Barbieland.

Tra gli eventi da segnare in agenda: sabato sera alle 21.00 appuntamento per tutti con la Gara Cosplay. Mentre domenica alle 17.00 grande sfilata nel parco con tutti i personaggi ospiti (cosplay e sci-fi).

Durante la giornata si svolgeranno numerose attività di animazione dal risveglio muscolare con Rambo (ore 9.30) all’Acqua Gym con le Cartoon Hits (11.00); solo sabato Torneo Holly e Benji (ore 16.00); solo domenica Show de le Libellule d’Oriente: Harry Potter Mania (ore 18.00).

Infine chi accede al festival (sia ingresso giornaliero che ingresso 2 giorni con pernottamento) può partecipare alle attività sportive come acqua gym, tiro con l’arco, beach volley… Anche in cosplay; accedere ai campi sportivi (padel incluso); accedere al nuovo Spray Park e a tutte le piscine del Villaggio; gustare ottimi piatti da mattina a sera nei nostri ristoranti (*il costo dei pasti non è incluso nel biglietto d’entrata) accedere alla spiaggia, sia attrezzata (costo a parte) sia libera.