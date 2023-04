Bus ATVO in fiamme sul Ponte della Libertà, autista mette in salvo i passeggeri

Accortosi che qualcosa non andava nel mezzo, l’autista ha avuto la prontezza di far scendere i passeggeri prima che l’autobus prendesse fuoco. Le persone stanno tutte bene.

VENEZIA – Poco dopo le 14.30 di oggi pomeriggio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti sul Ponte della Libertà per l’incendio di un Bus dell’ ATVO che viaggiava in direzione della città lagunare: tutte in salvo le 10 persone e l’autista che si trovavano a bordo.

Grande prontezza di riflessi dell’autista Demis Giacchetto, 46enne di Jesolo: accortosi che qualcosa non andava, non ha esitato ad accostare immediatamente facendo scendere tutti i passeggeri, rimasti illesi mentre il bus prendeva fuoco.

I Vigili del Fuoco sono accorsi da Mestre con un’autopompa, due autobotti e 10 operatori coordinati dal funzionario di guardia. All’arrivo dei mezzi di soccorso, il bus era già completamente avvolto dalle fiamme: ai pomperi non è rimasto altro da fare che domare l’incendio.

La viabilità in direzione Venezia è rimasta bloccata fino allo spegnimento del bus ed è ora in fase di ripristino. Sul posto la polizia di stato e quella locale. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ancora in corso le operazioni di soccorso.

La colonna di fumo alzatasi in cielo è stata visibile a chilometri di distanza.