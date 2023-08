Bonus bollette, boom di richieste nel Veneziano

Nel 2022 boom di richieste per il bonus luce e gas, il numero de beneficiari veneziani è cresciuto di oltre il 50%. Ma c’è chi denuncia di non averlo ricevuto, spiega Adico.

VENEZIA – Aumenta inesorabilmente la platea degli utenti che beneficiano del bonus bollette per disagio economico e, di conseguenza, si impennano le richieste d’assistenza da parte di chi non l’ha ricevuto, pur avendone (almeno sulla carta) i requisiti.

La tendenza è confermata dall’Adico che sta ricevendo innumerevoli segnalazioni in relazione a questo problema con una media di quattro a settimana a partire da metà 2022. Secondo i dati dellìassociazione, che ha analizzato il report di Arera, nel Veneziano su circa 816 mila utenze di luce e gas, circa il 7,6% (62.100 famiglie) usufruisce dell’agevolazione che varia a seconda di vari requisiti ma che in media vale circa 348 euro per la luce e 347 per il gas nell’arco dell’anno (circa una 30ina di euro al mese).

Dall’1 gennaio 2021, il bonus viene riconosciuto in automatico previa presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) da presentare online sul sito ufficiale dell’INPS (accedendo alla propria area personale) oppure tramite Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o sportelli Comunali. Rispetto al 2021, quando le utenze interessate erano circa 40.800 (il 5% del totale), l’aumento è del 52%.

Per il 2023, si registrerà un’ulteriore crescita perché l’Isee dei possibili beneficiari si è alzato da 12 a 15 mila. Secondo l’Arera l’incremento dei beneficiari sarà di circa il 2%.

Di certo, l’assegnazione in automatico del bonus ha ampliato decisamente il numero di famiglie tutelate da questo bonus che prima era a richiesta e veniva sfruttato solo da un terzo degli aventi diritto. Il riconoscimento automatico legato solo alla presentazione dell’Isee ha fatto crescere di molto la platea ma anche le proteste dei potenziali utilizzatori.

“Quasi ogni giorno – commenta Carlo Garofolini, presidente dell’Adico – ci chiama qualche utente, o viene nella nostra sede, segnalando di non aver ottenuto il bonus. Con le tariffe di luce e gas, che lo scorso anno sono state stratosferiche, è chiaro che l’assenza del bonus si sia fatta sentire. Per questo stiamo seguendo diversi casi di persone, soprattutto anziane, che ritengono di non aver ricevuto quanto spettava loro. A quel punto bisogna intervenire per capire cosa sia successo e reclamare lo sconto per le fatture successive”.

Elaborando i dati dell’Arera, nel Veneziano i numeri relativi ai bonus energetici testimoniano una situazione economica sicuramente migliore di altre realtà del Paese anche se, come detto, le richieste da un anno a un altro si sono impennate.

Per quanto riguarda la luce, nel 2021 su circa 458 mila utenze 22.900 hanno beneficiato dell’aiuto economico (il 5% del totale). Nel 2022 il numero si è alzato a 34.200 (7,4%) mentre nel 2023 si prevede che le famiglie coinvolte saranno 34.200 (il 7,5%). Per il gas, su 358 mila forniture, si è passati dai 17.900 beneficiari (5%) del 2021 ai 28.200 (7,8%) del 2022 mentre per il 2023 le stime si attestano a 29.000 utenze. Teniamo conto che in certe regioni italiane la percentuale dei soggetti coinvolti può raggiungere anche il 20%.

“I dati relativi al bonus sociale luce e gas sono lo specchio della difficile situazione in cui versano molte famiglie anche nel Veneziano – spiega Carlo Garofolini, presidente dell’Adico -. La decisione di assegnare il bonus in automatico è stata molto importante e anche la modifica dei requisiti economici, con l’Isee passato da 12 a 15 mila euro, a partire da gennaio 2023 può aiutare molte famiglie. Purtroppo però non mancano i disservizi e molte persone ci segnalano di non aver ottenuto alcuno sconto in bolletta. Non stiamo parlando di casi isolati ma di diversi utenti i quali richiedono il nostro intervento. Ci auguriamo che queste situazioni vengano sistemate perché di questi tempi il bonus sulle bollette risulta fondamentale”.