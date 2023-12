Bergamo si illumina di magia: Christmas Design 2023

Stando alle previsioni, il turismo nella città orobica è destinato a raggiungere livelli record durante le festività natalizie. Bergamo si prepara ad accogliere visitatori provenienti da ogni angolo del mondo in un periodo straordinario che va dal Natale all’Epifania. Nel cuore della ricca offerta culturale e di intrattenimento spicca la mostra-diffusa “Christmas Design”, un evento che promette di trasformare la città in un palcoscenico incantato.

Un viaggio tra arte e design

La mostra, aperta fino al 7 gennaio, si distingue per la sua originalità: venti piazze e vie del centro si trasformano in un museo all’aperto, ospitando opere interattive di impatto estetico firmate da rinomati artisti e designer internazionali. L’iniziativa coinvolge anche alcuni storici esercizi commerciali che ospitano allestimenti d’autore nei loro dehors. Il tessuto urbano si anima così di nuovi punti di interesse, trasformando l’esplorazione del centro in una sorta di gioco dell’oca, dove luci e colori fungono da guide.

Un’esperienza Illuminante

Il sipario si alza ogni giorno alle 17, quando le luci delle installazioni si accendono, rimanendo illuminate fino a mezzanotte. Il percorso, tra realtà e immaginazione, offre la visione di sculture scintillanti, videoinstallazioni, dipinti con effetto 3D ed esperienze di realtà virtuale. Tutti i progetti saranno esposti fino al 7 gennaio 2024, e per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, è possibile scaricare la mappa della mostra dal sito ufficiale christmasdesign.it o ascoltare gli episodi del podcast “Un caffè con il designer” su Spotify.

L’Entusiasmo del Pubblico

Le prime due settimane dall’inaugurazione hanno visto un’affluenza straordinaria, con molte foto delle opere condivise sui social. Numerosi team di lavoro hanno già usufruito delle visite guidate, disponibili a piedi, in trenino o in tuk tuk grazie ai partner di Christmas Design.

Bergamo, la città dei record

Christmas Design è frutto dell’iniziativa del paesaggista Maurizio Vegini, direttore artistico, e di Nicola Viscardi, general manager di DUC (Distretto Urbano del Commercio di Bergamo). Questa prima edizione si inserisce nel ricco programma natalizio di “Natale a Bergamo” e contribuisce al palinsesto culturale di “The Grand Finale”, promosso dal Comune di Bergamo per il termine dell’anno.

Il successo della città non si limita alle festività: Bergamo ha vissuto un notevole aumento del turismo, registrando un incremento del 30% rispetto al 2019, sfiorando i 2,5 milioni di turisti, con il 76% proveniente dall’estero. Un risultato storico che si aggiunge al quinto posto conquistato nella classifica delle province italiane con la migliore qualità della vita, stilata dal Sole24Ore.

Il contest sociale

Christmas Design invita cittadini e visitatori a partecipare al Christmas Design Social Contest. Fotografate le opere e condividete gli scatti sui social usando l’hashtag #christmasdesignbg e taggando @christmasdesign_bg. Le foto più belle saranno ricondivise sulle pagine social di Christmas Design e parteciperanno al contest. I vincitori riceveranno una pergamena e un invito a cena per due presso il ristorante La Marianna.

Bergamo, con la sua magia natalizia, continua a brillare, invitando tutti a condividere e celebrare l’arte, il design e la bellezza delle festività.