Atletica, Treviso conquista il Trofeo delle Province Trivenete

Trionfo di Marca nella prestigiosa rassegna giovanile disputata nel pomeriggio ad Abano Terme.

TREVISO – Una volata decisa al fotofinish. E poi il trionfo. La rappresentativa trevigiana under 14 torna sul gradino più alto del podio nel Trofeo delle Province Trivenete.

Non succedeva dal 2018, quando si gareggiò ad Agordo. L’anno dopo, ad Arzignano, prevalse Vicenza. E poi per tre stagioni la manifestazione è stata fermata dalla pandemia e dalla conseguente rivoluzione dei calendari.

Anche ad Abano Terme, in un pomeriggio fortunatamente risparmiato dal maltempo, la sfida per la vittoria ha contrapposto Treviso e Vicenza. Decisive le due staffette finali, vinte entrambe dalla selezione trevigiana.

“Prima delle ultime due gare eravamo secondi alle spalle di Vicenza, ma l’esito delle 4×100 ha cambiato la classifica – spiega il fiduciario tecnico provinciale Sandro Delton –. Eravamo consapevoli di avere un bel gruppo, con tante individualità, ma in questo tipo di manifestazioni il risultato di squadra è legato a mille variabili. È una vittoria importante, che ci mancava da cinque anni, anche se nelle ultime tre stagioni la rassegna non si era disputata”.

La rappresentativa trevigiana ha colto sette successi su un totale di venti gare. Ben sei le vittorie in campo maschile, con Alessandro Cal nei 60, Marco Michielazzo nei 1000, Elia Pagliarin nei 60 ostacoli, Nicolò Vanzella nell’alto, Gabriele Dal Toè nel peso e la 4×100. La staffetta veloce si è poi imposta, come detto, anche nella prova femminile. A completare il bilancio dei podi anche gli argenti conquistati da Giulia Coden nell’alto e Aurora Oricchio nella marcia. Nella graduatoria finale Treviso ha preceduto Vicenza di due punti (207 a 205). Più staccate Padova (172), Trento (162), Pordenone (158,5), Udine (153) e le altre province del Triveneto (13 le rappresentative in gara) inchinatesi alla supremazia dei giovani di Marca.

I risultati trevigiani ad Abano Terme. RAGAZZI. 60: 1. Alessandro Cal (Atl. Silca Conegliano) 8”04. 1000: 1. Marco Michielazzo (ATL-Etica San Vendemiano) 3’05”65. 60 ostacoli: 1. Elia Pagliarin (G.A. Vedelago) 9”16. Alto: 1. Nicolò Vanzella (Atl. Stiore Treviso) 1.50. Lungo: 5. Luca Pellizzari (Atl. Montebelluna) 4.76. Peso: 1. Gabriele Dal Toè (Atl. Valdobbiadene) 14.39. Vortex: 6. Antonio Tonion (Atl. Stiore Treviso) 51.35. Marcia (2000 m): 5. Giacomo Fuson (Trevisatletica) 12’17”53. 4×100: 1. Treviso (Michele Della Bella/Atl. Silca Conegliano, Cal, Giacomo Polesel/Atl. San Biagio, Alessandro Perin/G.A. Vedelago) 51”75. 3×800: 4. Treviso (Luigi Caminotto/ATL-Etica San Vendemiano, Dal Toè, Edoardo Sanson/Atl. Ponzano) 7’26”89.

RAGAZZE. 60: 5. Aurora Dal Zotto (Atl. Pederobba) 8”53. 1000: 6. Martina Bianchin (Atl. Ponzano) 3’22”57. 60 ostacoli: 5. Teresa De Biasi (ATL-Etica San Vendemiano) 9”95. Alto: 2. Giulia Coden (Atl. Ponzano) 1.46. Lungo: 9. Lisa Favaro (G.A. Vedelago) 4.44. Peso: 8. Livia Auditore (Trevisatletica) 9.15. Vortex: 5. Giorgia Vacilotto (Nuova Atl. Roncade) 38.10. Marcia (2000 m): 2. Aurora Oricchio (Vittorio Atletica) 11’49”71. 4×100: 1. Treviso (Auditore, De Biasi, Dal Zotto, Eleonora Berto/Atl. Ponzano) 53”05. 3×800: 6. Treviso (Marlene Bonora/ATL-Etica San Vendemiano, Emma Cazzaro/Trevisatletica, Vacilotto)8’20”44. RISULTATI COMPLETI