Approfondimenti sul gioco con Neteller

Con la diffusione e lo sviluppo dei nuovi sistemi di pagamento digitale, i trasferimenti che prevedono denaro contante sono sempre meno. Soltanto per quel che riguarda l’Italia, infatti, pare che a partire dal 2021 circa il 43% degli utenti abbia definitivamente abbandonato i pagamenti in modalità cash, specialmente per l’acquisto di beni e servizi quotidiani. In questa transizione rivoluzionaria, hanno giocato certamente un ruolo importantissimo i moderni e-wallet. Si tratta, a tutti gli effetti, di applicazione che facilitano la gestione delle proprie carte di pagamento e che mirano a rendere le transazioni sempre più comode e “smart” per i consumatori.



Questi consentono, infatti, di effettuare pagamenti online, acquistare merce presso esercenti fisici e di trasferire denaro ad amici e parenti senza alcun costo di commissione. Tra questi formidabili strumenti spicca senza dubbio Neteller, che non a caso rappresenta uno dei wallet preferiti dai gamer online e dagli amanti del gioco d’azzardo virtuale. Ma come mai i casinò online di nuova generazione stanno puntando sempre di più su questo innovativo sistema di pagamento elettronico?



Quali vantaggi offrono i casinò con Neteller?

Raggiungendo un qualsiasi casinò con Neteller per principianti disponibile sul web, potrebbe essere abbastanza facile comprendere il motivo per cui sempre più utenti scelgano questo particolare sistema di pagamento. L’e-wallet, innanzitutto, consente di effettuare depositi istantanei sul proprio conto di gioco, e perdipiù senza la necessità di condividere il numero di carta né il codice segreto CVV ad essa collegato. Questo rappresenta un enorme vantaggio per i giocatori che, da un lato, possono beneficiare di accrediti e versamenti in tempi brevissimi, e dall’altro possono evitare di condividere i propri dati sensibili sulle piattaforme web.

Fino ad una decina di anni fa, in effetti, gli utenti non avevano a disposizione strumenti di questo tipo e per ricaricare il proprio conto di gioco dovevano necessariamente servirsi del bonifico bancario. Le transazioni finalizzate mediante questa modalità, per quanto sicure, impiegavano (e impiegano tuttora, nella maggior parte dei casi) dai 3 ai 5 giorni lavorativi per essere elaborate. Grazie a Neteller, invece, una volta autorizzato un pagamento indirizzato al proprio conto, sarà possibile vedere immediatamente l’accredito sul proprio saldo, così da poter riprendere a giocare senza seccanti attese.



Neteller è effettivamente un e-wallet sicuro per giocare online?

Fonte immagine: Unsplash

Così come per tutti gli altri sistemi di pagamento elettronici nati nell’ultima decade, anche Neteller era inizialmente visto con un certo sospetto dagli utenti online. Con il tempo, tuttavia, i servizi offerti dal provider si sono rivelati sempre più efficienti e qualitativamente elevati, il che ha portato ad una impressionante diffusione della sua presenza nel settore. Oggi, infatti, Neteller rappresenta una delle app per pagamenti più utilizzate e conosciute in tutto il mondo, e a conferma di ciò la rete è piena di feedback, recensioni e valutazioni rilasciata dagli stessi correntisti.

Utilizzare Neteller per i propri trasferimenti, in effetti, oltre ad essere piuttosto semplice e intuitivo, è un procedimento assolutamente sicuro. Una volta selezionato il provider come metodo di pagamento, basterà inserire il proprio indirizzo e-mail e la password di accesso al proprio conto Neteller. A questo punto, sarà necessario per gli utenti oltrepassare anche l’autenticazione a due o a tre fattori, che viene effettuata mediante la ricezione di un SMS o di un messaggio di posta elettronica. Dopodiché sarà possibile autorizzare il deposito e ricaricare il proprio conto di gioco in modo istantaneo.



La carta fisica Neteller: come richiederla

Certo, malgrado la rivoluzione tecnologica stia facendo passi da gigante anche per quel che riguarda il settore dei pagamenti, buona parte degli utenti del nostro paese resta ancorata all’idea che sia necessario possedere una carta fisica. Proprio per questo motivo, Neteller mette oggi a disposizione anche una carta prepagata che utilizza il circuito Mastercard. La prepagata Net+, infatti, è collegata al proprio conto Neteller, e consente ai consumatori di effettuare pagamenti e transazioni in modo decisamente più comodo. La tessera può essere spedita al proprio indirizzo domestico in circa 10 giorni lavorativi.



Questa ha un costo di soli 10€ e può essere richiesta direttamente sul sito web del provider dopo aver confermato la propria identità mediante la trasmissione di un proprio documento di riconoscimento. La carta Net+ può essere ricaricata mediante gli sportelli ATM abilitati o presso le ricevitorie Sisal, con un importo minimo di almeno 10€. Esistono, tuttavia, alcuni limiti per quanto riguarda i prelievi presso gli sportelli bancomat e gli acquisti che possono essere effettuati nell’arco di un singolo giorno. Per questo motivo può essere utile consultare tutte le informazioni circa la prepagata sul sito ufficiale di Neteller.



Conclusione

I casinò con Neteller, insomma, permettono ai giocatori di fruire di un sistema di transazioni istantanee, sicure e gratuite. Non ci stupisce, da questo punto di vista, che il provider stia avendo sempre più successo tra i giocatori del nostro paese e siamo sicuri che l’e-wallet sarà in grado di rinnovarsi con il tempo, aggiungendo feature e servizi ancora più rivoluzionari e comodi. Non ci resta che attendere e scoprire dove arriverà Neteller nei prossimi anni.

Fonte immagine principale: Unsplash