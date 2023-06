Anziani della casa di riposo riscoprono giochi antichi con i bambini in un centro estivo presso Villa delle Magnolie

Il centro estivo “C’era una volta” presso Villa delle Magnolie unisce le generazioni offrendo ai bambini l’opportunità di condividere esperienze del passato con gli anziani, scoprendo il valore dell’intergenerazionalità. Il grande parco della struttura fornisce uno spazio ideale per questa iniziativa.

MONASTIER (TREVISO). L’associazione culturale senza fini di lucro “Germogli” ancora una volta si offre alle famiglie con i Centri Estivi che si svolgeranno presso il Centro Servizi per gli anziani “Villa delle Magnolie” di Monastier.

Il tema di quest’anno sarà “C’ERA UNA VOLTA”. Questa straordinaria opportunità estiva offrirà ai bambini la possibilità di condividere esperienze di un tempo con le persone anziane ospiti del centro, scoprendo così il valore dell’intergenerazionalità e aprendo la porta a memorie del passato, anche attraverso i giochi di una volta, come il campanon, la corsa con il cerchio, il gioco dei sassetti e altri.

Il centro estivo si svolgerà dal 26 giugno al 28 luglio 2023, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.45 alle ore 16.00 presso Villa delle Magnolie. Una struttura all’avanguardia, una delle poche in Italia ad avere al suo interno il micronido, “La Casa sull’Albero”, per bambini da 1 a 3 anni oltre al centro servizi per anziani non autosufficienti, il centro servizi per anziani autosufficienti.

“C’ERA UNA VOLTA” nasce dalla volontà dell’associazione Germogli di offrire al territorio un’estate speciale in cui i bambini della scuola primaria e dell’infanzia possano sentirsi protagonisti. L’obiettivo principale è offrire loro un’esperienza piacevole e fantasiosa attraverso attività educative, formative e ricreative incentrate sulla riscoperta dei giochi e dei saperi del passato, nonché sul recupero della memoria del territorio.

La peculiarità di questo centro estivo è quella di trasformarsi un luogo di divertimento, ma anche di conoscenza e condivisione. I bambini avranno l’opportunità di immergersi in un ambiente ricco di stimoli, valori e interazioni con coetanei e residenti anziani di “Villa delle Magnolie”. Sarà un’occasione unica per instaurare legami speciali tra le generazioni, arricchendosi reciprocamente attraverso la condivisione di esperienze di vita.

“La bellezza di questa iniziativa sta nella possibilità di offrire ai bambini un ambiente straordinario, circondato da un bellissimo parco, in cui possono non solo divertirsi, ma anche imparare e crescere a contatto con le persone anziane ospiti del centro – commenta Raffaella Terzi coordinatrice ideatrice del progetto ”Vogliamo che i nostri giovani partecipanti scoprano il valore della condivisione delle esperienze del passato e imparino a entrare in contatto con la disabilità anziana, sviluppando così empatia e rispetto per tutte le generazioni”

L’iscrizione è riservata ai bambini frequentanti la scuola primaria e ai bambini del secondo e terzo anno della scuola dell’infanzia. Le iscrizioni possono essere effettuate presso la segreteria del Centro Servizi Monastier di Treviso, “Villa delle Magnolie”, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00, o tramite e-mail all’indirizzo [email protected].

Tutte le attività del centro estivo saranno ideate e seguite da personale qualificato con una laurea in Scienze dell’Educazione, garantendo un’esperienza ricca di apprendimento e sviluppo per i partecipanti.