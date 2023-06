Anno Europeo dei Giovani, incontro pubblico al Parco Albanese

MESTRE – Nel pomeriggio odierno, 22 giugno, alle ore 17, il Parco Albanese – Bissuola ospiterà un incontro aperto a tutta la cittadinanza per celebrare il primo anniversario dal posizionamento della Panchina Europea di Venezia. Si tratta di un’iniziativa nata nel 2022 in occasione dell’Anno Europeo dei Giovani promossa da Europe Direct Venezia Veneto in collaborazione con la Gioventù Federalista Europea di Venezia, con il sostegno Comune di Venezia e il supporto di Commissione europea e Parlamento europeo.

A seguire dell’inaugurazione, alle 17:30, nel bar Double C del Parco si terrà l’incontro pubblico “Giornata dell’Energia della Gioventù – European Youth Energy Day”. Sarà l’occasione per un momento di confronto con la cittadinanza e i rappresentanti dei giovani professionisti degli Ordini professionali tecnici veneziani operanti nel settore della gestione del territorio e dellʼenergia: Architetti PPC, Ingegneri, Geometri e Periti industriali.

Verranno serviti free drink fino ad esaurimento dei posti disponibili.

L’incontro è inserito nella Settimana Europea dell’Energia Sostenibile 2023.