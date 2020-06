Alluvione novembre in Veneto, Baldin: “Perché Zaia non presenta il piano degli interventi?”

Pubblichiamo nota inviataci da Erika Baldin Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle.

“La consigliera del M5S: “I fondi stanziati dal Governo sono in attesa di essere utilizzati. Zaia è il Commissario, i territori aspettano una risposta”

“Il Veneto attende ancora il piano degli interventi per la mareggiata che, nel novembre del 2019, si è abbattuta sulla nostra regione. Vorremmo sapere le intenzioni della giunta Zaia, dal momento che i territori coinvolti, ad oggi, stanno aspettando un riscontro”.

È il commento di Erika Baldin, Consigliere Regionale del Movimento 5 Stelle in merito ai fondi stanziati dal governo per l’emergenza maltempo che si era abbattuta sul Veneto nel mese di novembre 2019.

“Il riferimento è ai 40.183.531,31 euro messi a disposizione dal Governo con la delibera dello scorso 17 gennaio. Una somma destinata ai territori colpiti dall’alluvione su cui però non è stato presentato un piano di interventi. Dei 40 milioni, il 50% è già nelle casse della Regione, ma queste risorse non possono essere utilizzate proprio perchè il Commissario, ovvero il Presidente Luca Zaia, non ha ancora presentato il piano. La conferma arriva dalla Protezione Civile, su interessamento del Ministro D’Incà che si era subito recato nei luoghi alluvionati”.

“Comprendiamo le difficoltà e i ritardi legati all’emergenza Coronavirus – prosegue Baldin -, ma dallo scorso novembre i cittadini e i Comuni colpiti attendono una risposta: chiediamo aggiornamenti alla Giunta Regionale sulla definizione degli interventi necessari”.

“Quando assieme al Ministro D’Incà ci siamo recati nei comuni di Venezia, Chioggia, Rosolina e Porto Tolle, gli amministratori locali, i cittadini e i titolari delle attività commerciali avevano dimostrato fin da subito di volere reagire con determinazione per superare le criticità”.

“Il Governo – conclude Baldin – si è fatto trovare pronto con le risorse stanziate. I cittadini e i Comuni interessati attendono una risposta dal nostro Governatore e mi auguro che arrivi al più presto. Ricordo, infine, che il Veneto è una delle poche Regioni a non avere ancora presentato il piano”.

Erika Baldin, Consigliera regionale Movimento 5 Stelle Veneto”

