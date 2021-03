Zottis e Bigon (PD): “La Regione garantisca ai pediatri i test rapidi di ultima generazione, come previsto da una sua ordinanza: è il solo modo per un tracciamento efficace”

“La Regione fornisca ai pediatri i test rapidi di terza generazione per fare un tracciamento utile: abbiamo già visto nella seconda ondata che gli altri hanno una soglia di attendibilità troppo bassa, oltre a non essere in grado di intercettare le varianti. Del resto è la stessa Regione a riconoscerlo nell’ordinanza con cui impone ai medici di continuare a fare i tamponi rapidi per individuare i contatti dei positivi. Perché non interviene?”. A denunciarlo Francesca Zottis e Anna Maria Bigon, consigliere regionali e rappresentanti del Partito Democratico in commissione Sanità, rilanciando le preoccupazioni di pediatri e medici di base. “Il tracciamento è necessario, ma deve essere fatto bene, altrimenti è un lavoro non solo inutile, ma anche pericoloso per i troppi falsi negativi. Non possiamo permetterci diagnosi errate, lasciando ‘libere’ persone positive, col rischio che scoppino nuovi focolai”.

“A quanto pare – proseguono – non ci sono sufficienti test di ultima generazione per tutti, ma non è un problema che può essere scaricato sul personale medico, costretto utilizzare strumenti obsoleti. L’allarme era già stato lanciato nei mesi scorsi, ma siamo nuovamente al punto di partenza. Il corretto tracciamento è fondamentale per circoscrivere il contagio, mettiamo quindi gli operatori nelle condizioni di effettuarlo al meglio: ne va della salute di tutta la comunità”.

