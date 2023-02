Zero Branco, sold out per Simone Cristicchi con Magazzino 18 sull’esodo istriano e dalmata

Domenica 19 febbraio 2023, alle ore 21.00, al Teatro Comisso di Zero Branco andrà in scena Simone Cristicchi con il musical Magazzino 18, spettacolo in collaborazione con Jan Bernas, giornalista e autore del libro Ci chiamavano fascisti, eravamo italiani. L’esibizione è sold out.



ZERO BRANCO L’evento, penultimo della rassegna di prosa 2022/23 del Teatro Comisso di Villa Guidini, vede la collaborazione del Comune di Zero Branco con la Biblioteca comunale dello stesso, e Arteven, ed è realizzato con il sostegno della Regione Veneto, e il Ministero della Cultura.

Il cartellone di quest’anno, dopo aver ospitato personalità come Giacomo Poretti, Giuliana Musso, Maurizio Donadoni, Daniela Cristofori e StivalaccioTeatro, si concluderà il 4 marzo con lo spettacolo tragicomico di Agnese Fallongo e Tiziano Caputo Letizia va alla guerra, con accompagnamento musicale dal vivo.

Oltre alla prosa serale, le domeniche pomeriggio sono dedicate agli spettacoli di teatro ragazzi, creati e messi in scena dalle compagnie Circo Pacco, Nata Teatro, StivalaccioTeatro e Febo Teatro.

Domenica 19 febbraio 2023, alle 21.00, Simone Cristicchi calcherà il palcoscenico del Teatro Comisso di Zero Branco con lo spettacolo Magazzino 18, regia di Antonio Calenda.

Al Porto Vecchio di Trieste c’è un luogo della memoria particolarmente toccante: il Magazzino numero 18. Lo spazio è infatti simbolo di una pagina dolorosa della storia d’Italia, una complessa vicenda del nostro Novecento mai abbastanza conosciuta, e se possibile resa ancora più straziante dal fatto che la sua memoria è stata affidata a tante piccole testimonianze che appartengono alla quotidianità. Nonostante esse non abbiano l’imponenza di un monumento, sono però più vive ed emozionanti.

Una sedia, accatastata insieme a molte altre, porta un nome, una sigla, un numero e la scritta “Servizio Esodo”. Lo stesso si trova nella catalogazione per un armadio, e poi materassi, letti e stoviglie, fotografie, giocattoli, altri oggetti, altri numeri; beni comuni nello scorrere di tante vite interrotte dalla storia e dall’Esodo.

Con il Trattato di Pace del 1947, infatti, l’Italia perse i vasti territori dell’Istria e della fascia costiera, e circa trecentomila persone dovettero scegliere, davanti a una situazione dolorosa e complessa, di lasciare le loro terre natali, destinate a non essere più italiane. Non è difficile immaginare quale fosse il loro stato d’animo, con quale e quanta sofferenza intere famiglie dovettero impacchettare le loro cose, lasciandosi alle spalle le case, le città, e le radici.

La messa in scena dello spettacolo intreccia sensibilità, documentazione storica e poesia, dando vita a un “Musical Civile”, per non dimenticare il dramma dell’esodo istriano, giuliano e dalmata nel secondo dopoguerra. Le musiche originali dello spettacolo sono di Simone Cristicchi e Valter Sivilotti, il quale ne ha curato anche gli arrangiamenti orchestrali.

Magazzino 18, coproduzione tra Promomusic – Il Rossetti e Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia, ha raccolto un notevole successo, ricevendo una lunga serie di recensioni e reazioni positive. L’evento, che nel 2023 compie i suoi dieci anni di vita, nel 2014 ha ricevuto il premio Le Maschere del Teatro Italiano. Dallo spettacolo è stato ricavato il libro Magazzino 18. Storie di italiani esuli d’Istria, Fiume e Dalmazia, edito da Mondadori.

Simone Cristicchi è un cantautore, attore teatrale e scrittore italiano. È stato il vincitore del Festival di Sanremo 2007 con il brano Ti regalerò una rosa. Dal 2017 a marzo 2020 è stato direttore del Teatro Stabile d’Abruzzo. Nel 2022 Simone Cristicchi, per la prima volta sul palco al fianco di Amara, cantautrice e interprete, ha debuttato con il nuovo spettacolo musicale Torneremo ancora. Concerto mistico per Battiato, prodotto da Franz Cattini, storico manager di Battiato, di IMARTS. L’evento è un omaggio al grande cantautore siciliano, scomparso nel 2021, e al suo repertorio mistico. Nel 2021 è andato in scena con Paradiso. Dalle tenebre alla luce, opera teatrale ispirata alla Commedia dantesca per voce e orchestra sinfonica, racconto di un viaggio interiore dall’oscurità alla luce, attraverso le voci potenti dei mistici di ogni tempo, i cui insegnamenti attraversano i secoli per arrivare con l’attualità del loro messaggio fino a noi.

L’ultimo appuntamento della rassegna di prosa al Teatro Comisso di Zero Branco avrà luogo sabato 4 marzo 2023 alle 21.00, con lo spettacolo Letizia va alla Guerra, la suora, la sposa e la puttana, una produzione di Teatro de Gli Incamminati, di e con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo. Uno spettacolo delicato che, partendo da fonti storiche poco conosciute, intende raccontare uno spaccato drammatico della storia d’Italia, capace, al contempo, di alternare momenti di pura comicità ad attimi di commozione, in un susseguirsi di situazioni dal ritmo incalzante in cui spesso una lacrima lascerà il posto ad un sorriso.



BIGLIETTI

Intero € 19 / Ridotto* € 17 per Funeral Home, Sexmachine e Magazzino 18

Intero € 13 / Ridotto* € 10 per Buffoni all’inferno, Matteotti Medley e Letizia va alla guerra

Biglietto unico € 19 per Senza Skei

Intero € 5/ Promo famiglia 4 biglietti a €15 per Paccottiglia Deluxe, Il soldatino di stagno e

La Principessa sul Pisello

* riduzioni valide over70 e under30

Prevendita online su MyArteven.it , Vivaticket.com e i relativi punti vendita.

Vendita il giorno dello spettacolo da un’ora prima presso Teatro Comisso di Villa