Zero Branco: inaugurata la Mostra dell’Asparago

L’evento proseguirà nella giornata di domani e nel prossimo fine settimana, dal 21 al 23 aprile.

ZERO BRANCO – Si è tenuta questa mattina, in via Martiri della Libertà addobbata a festa, l’inaugurazione ufficiale della 26esima Mostra dell’Asparago di Badoere IGP a Zero Branco.

La manifestazione, patrocinata da Comune di Zero Branco e Regione Veneto, è promossa dalla Pro Loco di Zero Branco ed apre la rassegna “Germogli di primavera” di Unpli Treviso.

“Eventi come questo, che esaltano un prodotto orticolo caratteristico della nostra zona quale l’asparago, ci ricordano l’importanza di fare rete, superando i confini dei singoli Comuni. L’asparago di Badoere IGP non è infatti espressione di un unico territorio, ma di un’area vasta, che in quanto tale riesce a fare la differenza, in termini di promozione e sviluppo, per il territorio e la sua imprenditoria agricola. Le nostre comunità, oggi più che mai, hanno necessità di ritrovarsi in occasioni come questa Mostra dell’asparago, di aumentare le occasioni di socialità e di stare insieme, per progredire ed affrontare insieme, uniti, ogni difficoltà. Per riscoprire tutto il bello che c’è attorno a noi”, ha sottolineato Luca Durighetto, Sindaco di Zero Branco.

Iniziata nella serata di venerdì 14 aprile proseguirà nella giornata di domani, per riprendere da venerdì prossimo, 21 aprile, a domenica 23 aprile nelle strutture della Pro Loco di via Taliercio.

La cerimonia con taglio del nastro, a cui hanno presenziato oltre 40 istituzioni, ha visto la partecipazione della Banda Musicale “Luise & Scattolin”, l’Associazione Colmelli Zairo e il Gruppo Folcloristico Coro Palio.