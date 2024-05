Zero Branco, i candidati della Lista Civica Luca Durighetto Sindaco

Ufficializzati i nomi dei candidati consiglieri della Lista Civica Luca Durighetto Sindaco, che in questi giorni si stanno presentando alla comunità zerotina. Incontro in programma questa sera, 10 aprile, nella frazione di Scandolara presso l’ex Banca di via D’Annunzio.

ZERO BRANCO (TV) – Hanno rinnovato la volontà di fare la propria parte, da amministratori presenti quotidianamente, trasparenti, diretti e disponibili, i candidati che sostengono la ricandidatura di Luca Durighetto, Sindaco uscente di Zero Branco.

E sono già due, in vista delle Amministrative dell’8 e 9 giugno, gli incontri con cui la Lista Civica Luca Durighetto Sindaco si è presentata alla cittadinanza zerotina, riscuotendo una buonissima partecipazione.

Si riportano di seguito i nomi dei candidati consiglieri: Mirco Feston, Simona Bianchi, Francesco Dal Colle, Rachele Lazzaron, Michelle Masiero, Amedeo Requale, Lucia Scattolin, Alberto Vedovato, Thomas Venturini, Giuseppe Dal Bo’ detto Bepi, Andrea Favaretto, Rachele Tortora, Gianluca Carollo, Nicole Cazzaro, Marina Ferrara, Adriano Pesce.

Dopo gli incontri di presentazione dei candidati tenutisi a Zero Branco e a Sant’Alberto, un ultimo incontro è in programma questa sera, 10 maggio, alle 20.30, a Scandolara, presso l’ex Banca in via D’Annunzio n. 54.