Zero Branco. Grande successo per la prima edizione di Calici in Villa

ANDATA IN SCENA DOMENICA NEL COMPLESSO COMUNALE DI VILLA GUIDINI

Oltre 1600, tra le 10 e le 20 di domenica, i bicchieri consegnati per l’accesso all’area degustazione allestita con gli stands di 20 cantine vitivinicole e 2 birrifici.

Ben più di 2 mila, complessivamente, i visitatori nei 4 ettari di parco. Per tutta la manifestazione le eccellenze dell’enogastronomia si sono unite a cultura, arte, musica, giochi e intrattenimento. La sfilata di moda, in chiusura della giornata, ha incantato i presenti con giochi di luce e la facciata illuminata.

Dichiarazione di Luca Durighetto, Sindaco del Comune di Zero Branco: “Ringraziamo tutti gli organizzatori: da Bocca di Bacco in Villa a Winetelling, passando per Confesercenti, oltre che partner e sponsor, in particolare CentroMarca Banca. Un lavoro sinergico, in piena collaborazione con il nostro Assessorato alle Attività Produttive, ha regalato una giornata senza precedenti ad uno dei luoghi che Zero Branco ama di più, cioè il complesso di Villa Guidini, e così a moltissime persone e famiglie. Un grazie va anche a loro, tutti gli ospiti che hanno partecipato, così come ai tantissimi volontari in special modo della Protezione Civile che hanno garantito la buona e sicura riuscita dell’evento. Le eccellenze del vino e dei prodotti tipici, in particolare della nostra regione ma non solo, si sono sposate perfettamente con la Villa ed il suo parco storico, offrendo una giornata di rientro alla normalità dopo mesi difficili, nel pieno rispetto delle normative. L’alta partecipazione, oltre le aspettative, non può che farci pensare ad altre occasioni di valorizzazione e così alla prossima edizione di Calici in Villa“.