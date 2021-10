Zero Branco. Dipendenze: a Villa Guidini arriva la mostra “Ri-Fatti”

L’ESPOSIZIONE VALORIZZA LE OPERE DEGLI OSPITI DEL CEIS E FA RIFLETTERE SUL

TEMA DEL RICICLO. INAUGURAZIONE GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE ALLE 18

PREVISTI ANCHE APPUNTAMENTI DI INFORMAZIONE E APPROFONDIMENTO

ORGANIZZATI ASSIEME A CEIS, ULSS 2 E ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Far aprire il territorio alle comunità terapeutiche e farlo anche

attraverso l’arte. Nasce così la Mostra “Ri-fatti”, ospitata nel foyer dell’Auditorium Comisso di Villa

Guidini dal 4 al 21 novembre prossimi.

Frutto di un laboratorio del Centro Polifunzionale del CEIS di Treviso l’esposizione valorizza le opere

realizzate dagli ospiti della struttura, che accoglie persone caratterizzate da “doppia diagnosi”,

ovvero soggetti con problematiche di dipendenza patologica e fragilità psichiche.

Tra le attività della Cooperativa, che ha quarant’anni di storia nelle dipendenze e nella salute

mentale, c’è infatti anche la realizzazione di opere ottenute con materiali di scarto, da qui il nome

della mostra che richiama le tematiche del riciclo e della nuova vita.

L’inaugurazione di “Ri-fatti” è programmata per giovedì 4 novembre alle ore 18. A seguire, alle ore

19.30, un primo momento di approfondimento aperto alla cittadinanza – con particolare riferimento

a realtà e soggetti che ricoprono un ruolo educativo – dal titolo “Dipendenze: uno scenario in

evoluzione. Non è solo un mondo stupefacente”. Tra i relatori gli operatori socio sanitari del

Dipartimento Dipendenze dell’Ulss 2 Marca Trevigiana ed esperti del privato sociale. Modera il

dottor Marcello Mazzo, Direttore del Dipartimento Dipendenze.

L’esposizione e le attività in programma, organizzate da CEIS Treviso, sono sostenute e patrocinate

da Comune di Zero Branco con l’Assessorato alle Politiche Sociali e la Biblioteca Comunale, Ulss 2

Marca Trevigiana e Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto.

Luca Durighetto e Lucia Scattolin, rispettivamente Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali del

Comune di Zero Branco, sottolineano: “Interrogarsi sul presente e sui suoi mutamenti è un aspetto

fondamentale per qualsiasi cittadino: come Amministrazione Comunale, da tempo, abbiamo scelto

di garantire quante più occasioni possibili per conoscere e riflettere, a maggior ragione su tematiche

che riguardano la persona ed il giovane. La mostra Ri-fatti con le proposte a questa connesse va

proprio in questa direzione e rappresenta una straordinaria occasione per fare rete nella comunità

e nel territorio, mettendo a sistema le molte agenzie educative che, proprio con i giovani, hanno

quotidianamente a che fare”. A sostenere il progetto, a riguardo, anche le Politiche Giovanili del

Comune di Zero Branco, con il Consigliere Comunale Michelle Masiero.

Luca Sartorato, Presidente CEIS Treviso, dichiara: “Dopo quasi due anni di pandemia abbiamo

segnali preoccupanti che arrivano soprattutto dai giovani. Il distanziamento, l’incertezza e la

riduzione di momenti aggregativi rappresentano una ferita per i ragazzi a cui dobbiamo dare risposte

collaborando e facendo rete. Per questo il CEIS Treviso sta mettendo a disposizione del territorio la

propria esperienza per le politiche di prevenzione. La mostra Ri-Fatti rappresenta poi la voglia di

aprire le strutture e le comunità, trasformandole da luoghi di cura e accoglienza a luoghi di

contaminazione dove il territorio diventa un vero e proprio alleato terapeutico”.

All’interno della Mostra “Ri-fatti” sono organizzati anche due laboratori dedicati al riciclo artistico

dedicati alla prima infanzia e tenuti dal Centro Polifunzionale del CEIS.

Si terranno nell’Aula Studio della Biblioteca Comunale di Zero Branco: