Zero Branco, Clara Zaira compie 100 anni

L’Amministrazione Comunale di Zero Branco, nella giornata di sabato 28 gennaio, ha reso omaggio alla signora Clara Zaira Dal Pozzo, in occasione del suo centesimo compleanno.

ZERO BRANCO – Nata a Zero Branco nel 1923, da sempre residente in paese, la signora Clara Zaira ha ricevuto la visita del Sindaco Luca Durighetto accompagnato dall’Assessore Nicole Cazzaro e dai Consiglieri Comunali Michelle Masiero e Andrea Favaretto.

Oltre ad un omaggio floreale e ad una targa celebrativa, l’Amministrazione Comunale ha consegnato alla concittadina una pergamena con la riproduzione del suo atto di nascita.

Sottolinea il Sindaco Luca Durighetto: «A nome dell’intera comunità di Zero Branco abbiamo portato con grande gioia i nostri migliori auguri alla signora Clara Zaira, in occasione di un traguardo così mirabile. La sua straordinaria lucidità e la sua forza di spirito sono invidiabili, espressione autentica di una generazione che ha dato molto a questo territorio e al Paese».

Clara Zaira Dal Pozzo vive tuttora a Zero Branco, con il supporto delle tre figlie Nedda, Loreta e Lorena Brugnaro e l’affetto di cinque nipoti e sette pronipoti.