Zero Branco. Carabinieri identificano autori dei danni in campo sportivo

I Carabinieri della Stazione di Zero Branco hanno identificato i due giovani, minorenni della zona, che il 28 febbraio scorso si erano introdotti all’interno degli impianti sportivi in località S.Alberto di Zero Branco, rompendo i lucchetti dei cancelli di accesso ai campi di calcio e avevano forato, rendendole inservibili, una decina di sagome gonfiabili in gomma usate per gli allenamenti, del valore di circa 2000 euro. Scattata a carico dei due ragazzi la denuncia all’A.G. per danneggiamento aggravato.

