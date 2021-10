Zero Branco. Biennale d’arte del bambino: inaugurazione a Villa Guidini mostra disegnatore Cavazzano

BIENNALE D’ARTE DEL BAMBINO: INAUGURAZIONE IN VILLA GUIDINI PER IL CENTRO PERMANENTE E LA MOSTRA DEL DISEGNATORE DISNEYANO CAVAZZANO

Sono state avviate ufficialmente domenica le attività del Centro Permanente di Ricerca e sperimentazione in educazione alla creatività artistica del bambino dell’Associazione artistico-culturale Biennale d’Arte del Bambino. Le sale storiche di Villa Guidini, fino al 31 gennaio 2022, ospiteranno infatti più percorsi ed attività pensate per i più piccoli e le loro famiglie.

Ad arricchire l’iniziativa, patrocinata dai Comuni di Zero Branco e Quinto e dalla Città di Treviso oltre che dalla Provincia di Treviso, la straordinaria mostra “Topolino e Paperi” con le opere del disegnatore disneyano Giorgio Cavazzano.

Sono intervenuti all’inaugurazione, oltre al sindaco di Zero Branco Luca Durighetto con l’Assessore Francesco Dal Colle ed il Consigliere Comunale Marilena Zugno, la Presidente di Biennale d’Arte del Bambino Liana Bottiglieri Calzavara, l’artista Cavazzano ed il sindaco di Quinto di Treviso Stefania Sartori. Presente anche il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Zero Branco Maria Francesca Dileo.

Francesco Dal Colle, Assessore alla Cultura del Comune di Zero Branco, dichiara: “Con tale iniziativa, rivolta in particolare al mondo dell’infanzia e delle scuole ma aperta anche a famiglie ed appassionati, con la partecipazione di un artista straordinario quale Giorgio Cavazzano, Villa Guidini conferma il proprio ruolo di vero e proprio polo culturale del nostro territorio. Il tutto assieme alle attività legate alla Biblioteca Comunale e alle molteplici proposte già realizzate, in corso o in programma, tra tutte la rassegna teatrale 2021-2022 prossima all’esordio con il nuovo spettacolo di Marco Paolini, siamo certi, va a concretizzare la migliore vocazione per questo luogo sempre più conosciuto e apprezzato”

Domenica 7 novembre, alle 16, è in programma inoltre la presentazione delle attività del Centro Permanente, con gli esperti dei laboratori creativo-artistici.

Il Centro è aperto:- tutti i giovedì dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18- le domeniche dalle 16 alle 18