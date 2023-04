Zero Branco: assegnate 19 borse di studio in memoria di Luana Antelmi

Si è tenuta venerdì 14 aprile, presso l’Auditorium Comunale “Comisso” di Villa Guidini, la cerimonia di consegna delle Borse di Studio al merito assegnate dal Comune di Zero Branco e destinate agli alunni dell’Istituto Comprensivo locale che, con lo scorso anno scolastico, hanno concluso il proprio percorso nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo Grado.



ZERO BRANCO – Un riconoscimento che tramite un apposito Bando premia annualmente gli alunni che non solo hanno ottenuto risultati scolastici di spessore, ma che nel proprio percorso di studio hanno anche concretamente dimostrato capacità di interagire e sostenere il prossimo, con altruismo e spirito di solidarietà verso i compagni di classe.

Qualità umane, queste, che rispecchiano appieno la figura di Luana Antelmi, avvocato e Consigliere Comunale, prematuramente scomparsa il 4 febbraio 2019, a cui il Consiglio Comunale all’unanimità ha deciso, dall’aprile 2019 in poi, di dedicare l’iniziativa.

Alla cerimonia sono intervenuti Tommaso Trevisan e Riccardo Michieletto, giovani di Zero Branco che hanno condiviso con i ragazzi la testimonianza sul proprio percorso scolastico e lavorativo.

I 19 giovani premiati con un riconoscimento di 200,00 euro ciascuno.